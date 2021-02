Huawei Sound X : l’enceinte conçue avec Devialet est à 140 euros de moins

Pour son enceinte connectée Sound X, Huawei s’est rapproché de Devialet afin de profiter de son savoir-faire en matière de rendu sonore. En résulte une enceinte aux faux airs de HomePod capable de délivrer un son de qualité. Et pendant les soldes d'hiver, son prix dégringole de 140 euros.

Si l’on devait résumer rapidement la Huawei Sound X, on aurait vite fait de dire qu’on est face à une enceinte connectée qui réunit le meilleur de la technologie Huawei (qui n’a pas oublié de regarder du côté de chez Apple pour le design) et tout le savoir-faire de Devialet. Mais ce serait oublier que cet accessoire pour audiophile jouit désormais d’un prix bas grâce à une promotion sur le site du constructeur chinois.

Un son Devialet de qualité ;

Une esthétique superbe ;

Une enceinte prête pour l’arrivée future de Celia.

L’enceinte haut de gamme Huawei Sound X est ainsi proposée à 159 euros sur le site de Huawei contre 299 euros habituellement.

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on regarde la Huawei Sound X, c’est à quel point le constructeur chinois s’est inspiré du HomePod d’Apple pour la forme globale. Au niveau du design, sa coque alterne entre une coque glossy noire et une partie basse en tissu (nid d’abeille). Si son esthétique générale lui confère un côté luxueux bienvenu, elle a tendance à retenir les traces de doigt. Les contrôles se font de manière tactile sur la surface supérieure et il est possible de voir vibrer les woofers à travers deux fentes latérales.

En son sein, on déniche deux woofers, positionnés dos à dos à mi-hauteur, d’une puissance de 2 x 30 W. Tandis qu’ils s’occupent des basses, six tweeters (de 5W chacun) se chargent des aigus en étant placés de manière à diffuser le son à 360 °. Globalement, la restitution sonore est très belle, preuve du talent de Devialet. D’autant plus grâce à la technologie SMA (Speaker Active Matching) qui traite le signal musical en temps réel et ajuste la pression acoustique produite en sortie.

Pour le reste, on trouve un processeur MediaTek MT8518 Quad Core avec 512 Mo de RAM et 8 Go de mémoire flash pour du stockage local. Une fiche technique qui permet à la Sound X d’accueillir l’assistant vocal Celia pour la gestion des commandes à distance… Dès qu’elle sera disponible.

