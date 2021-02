Disney+ augmente bientôt ses tarifs : c’est encore le bon moment pour s’abonner

La catégorie Star, pour du contenu plus adulte sur la plateforme de streaming, arrive dès demain sur Disney+. Cela entrainera une hausse de prix de 2 euros, mais il est encore possible de s'abonner avec le prix actuel, que ce soit au mois ou à l'année.

Le 23 février 2021 marque l’arrivée de Star sur Disney+, une nouvelle catégorie qui vient s’ajouter à celles déjà existantes : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Au programme, c’est plus 450 titres supplémentaires sur la plateforme de streaming de Mickey dès le lancement, en passant par des films et séries de la chaîne ABC, Fox ou de la plateforme Hulu. Tout cela s’accompagne d’une augmentation tarifaire, mais il est encore possible de l’éviter. Voici comment.

En bref

Un compte 4 écrans (8 profils à créer)

Disponible sur navigateur, smartphone/tablette et TV

Faire dès aujourd’hui des économies par rapport au futur tarif

Demain, l’abonnement Disney+ passera à 8,99 euros par mois, ou 89,99 euros à l’année. Jusqu’à ce soir minuit donc, vous avez encore la possibilité de vous abonner pour seulement 6,99 euros par mois et de conserver ce tarif préférentiel jusqu’au mois d’aout prochain. Si vous optez pour la formule annuelle à 69,99 euros, vous migrerez alors vers le nouveau prix qu’en février 2022.

Pour en savoir plus 👇

Après presque un an d’existence, Disney+ compte aujourd’hui presque 100 millions d’abonnés. Un résultat incroyable que la firme américaine doit surtout à ses licences encrées dans la pop culture, en passant par Star Wars, Marvel ou encore les nombreuses œuvres Disney et Pixar.

Le contenu est déjà gargantuesque, sans oublier les 31 saisons des Simpson. Mais Disney+ veut aller encore plus loin pour diversifier son catalogue en ajoutant la catégorie Star, qui arrivera dès le 23 février 2021 sur la plateforme de streaming. C’est la promesse de contenus plus adultes, en passant par des films et séries de la chaîne ABC, Fox ou de la plateforme Hulu. Vous retrouverez alors l’intégrale de Desparate Housewives, How I met your mother ou encore X-Files. Il n’y a pas que des classiques, puisque du contenu inédit est en préparation, dont quelques séries françaises.

L’abonnement Disney+ donne accès au service en illimité avec un partage jusqu’à 4 écrans en 4K HDR, avec la possibilité de créer jusqu’à 8 profils différents. Il est possible de regarder sur un smartphone ou tablette (iOS et Android) via l’application, sur PC/Mac depuis votre navigateur ou encore sur un téléviseur avec une box Android TV ou Apple TV.

Notez que Disney+ est également compatible avec la fonctionnalité Chromecast de Google et AirPlay d’Apple.

Pour aller plus loin

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, OCS, Prime Video et autres, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2021.