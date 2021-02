Mi Scooter Pro 2 : 125 € en moins pour la meilleure trottinette Xiaomi

La Mi Scooter Pro 2 est la mieux lotie des trois nouvelles trottinettes électriques de Xiaomi. Plus endurante et plus performante, avec pourtant un prix en forte baisse sur Cdiscount grâce à un code promo : 375 euros au lieu de 499.

Il y a la Mi Scooter Essential, pour l’entrée de gamme. Ensuite vient la Mi Scooter 1S du milieu de gamme. Et enfin, la Mi Scooter Pro 2, la meilleure trottinette électrique de Xiaomi à ce jour. C’est aussi la plus chère, mais la facture diminue grandement grâce à une réduction de plus de 100 euros.

Au lieu de 499 euros à son lancement, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 375 euros sur Cdiscount. Elle est affichée à 399 euros, mais vous pourrez soustraire 25 euros à ce montant après avoir utilisé le code promo 25EUROS avant de procéder au paiement de la commande.

Les trois trottinettes électriques de Xiaomi se ressemblent beaucoup. Elles sont toutes conçues pour respirer la solidité avec un bon châssis en aluminium (charge maximale 100 kilos), tout en étant pratiques grâce à un système qui permet de plier la trottinette, utile pour la transporter ou la ranger. Il est cependant facile de distinguer la Mi Scooter Pro 2 des autres grâce à son fin cercle rouge sur la roue avant de l’engin.

Elle se différencie aussi par d’autres aspects, cette fois-ci non visibles. L’autonomie de cette trottinette électrique monte jusqu’à 45 km, alors que la Essential et la 1S sont respectivement à 20 et 30 km. Vous pourrez donc faire de plus longs trajets avec la Pro 2, ou davantage de trajets courts, à votre préférence. Une plus grosse batterie impacte aussi le poids, qui s’élève tout de même à plus de 14 kg. Notez d’ailleurs que la certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière est toujours de la partie.

Toujours pas d’anti-crevaisons, mais la marque chinoise assure que la résistance à la crevaison et la pression des pneus a été améliorée sur sa nouvelle trottinette électrique. Pour le freinage, vous pouvez compter sur le puissant frein à disque à l’arrière et le système de freinage régénératif réglable à l’avant. Ce dernier propose trois puissances à adapter en fonction des besoins : faible, moyenne et forte.

D’autres modes sont également disponibles, mais cette fois pour la vitesse : sport, standard et piéton. Ils régulent automatiquement le nombre de km/h, avec 5 km/h au minimum et 25 km/h au maximum, selon la réglementation française. Mais la Mi Scooter Pro 2 en a tout de même sous le capot puisque son moteur 300 W lui permet de conserver la vitesse maximale même sur une pente inclinée jusqu’à 20 %.

Sans oublier l’application Mi Home de Xiaomi. Celle-ci vous permet de consulter certaines statistiques de la trottinette comme la distance parcourue ou votre vitesse moyenne et également effectuer un verrouillage à distance (Bluetooth).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de ka Xiaomi Mi Scooter Pro 2.

