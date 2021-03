Ce forfait mobile avec 20 Go de 4G est à seulement 2,99 euros par mois

Vous recherchez un forfait mobile à petit prix pour faire des économies ? Auchan télécom a ce qu'il vous faut dans son catalogue. L'opérateur propose en ce moment une série limitée à seulement 2,99 euros par mois, laquelle inclut tout de même une belle quantité de data : 20 Go.

Vous vous rendez compte que vous n’utilisez pas complètement votre enveloppe de données 4G tous les mois et vous aimerez donc bien réduire le montant de data, et par la même occasion votre facture ? Heureusement, il existe de nombreux forfaits mobile à petit prix, mais celui de Auchan télécom est sans aucun doute l’offre sans engagement la moins chère du moment.

En bref

Un tout petit prix

Les appels/SMS/MMS illimités

20 Go en France et 2 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 10 mars 2021, le forfait mobile 20 Go en série limitée chez Auchan télécom est disponible à seulement 2,99 euros par mois pendant 6 mois. L’offre passe ensuite à 9,99 euros après l’avantage promotionnel, ce qui reste un excellent prix par rapport à la concurrence.

Un autre forfait mobile en série limitée court jusqu’au 17 mars 2021. Celui-ci offre 40 Go de data pour 6,99 euros par mois pendant un an, puis passe à 13,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Auchan télécom est un opérateur mobile virtuel, ou MVNO, raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur est attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous avant de prendre une décision.

Son nouveau forfait mobile en série limitée propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois des conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

On retrouve ensuite une enveloppe de 20 Go de données 4G en France Métropolitaine pour permettre la navigation sur Internet et l’écoute de musique via Spotify et consorts hors de votre domicile. À la maison ou au travail, il faudra en revanche activer le réseau Wi-Fi pour être sûr de ne pas dépasser sa consommation mensuelle.

Même si le contexte actuel ne se prête pas au voyage, notez que ce forfait octroie une petite quantité de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 2 Go. Ce n’est pas énorme, mais cela suffit pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps en cas de besoin.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Oui, c’est gratuit et il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM (triple découpe) a elle un coût : 10 euros.

Comparateur des forfaits 4G

