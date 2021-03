Jabra Elite 85T : prix en baisse pour ces écouteurs sans fil notés 9/10

Les récents écouteurs sans fil Jabra Elite 85T avec réduction de bruit active ont largement séduit la rédaction de Frandroid à leur sortie. Aujourd'hui, ils deviennent encore plus intéressants puisqu'une promotion sur Amazon vous permet de les obtenir à 219 euros au lieu de 249 euros.

C’est simple, les Jabra Elite 85T font actuellement partie des meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active du moment. Le constructeur danois peut alors enfin rivaliser avec les géants de cette industrie, comme Sony avec ses WF-1000XM3 ou Bose avec ses QuietComfort Earbuds. L’avantage ? Le prix est en baisse d’une trentaine d’euros.

Les Jabra Elite 85t en bref

L’autonomie de 25h avec le boîtier

La compatibilité avec le Bluetooth multipoint

La réduction de bruit active intégrée de façon native

Au lieu de 249 euros depuis leur lancement, les écouteurs sans fil Jabra Elite 85T sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 219 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus sur les Jabra Elite 85t 👇

Après les 65T et les 75T, ces Jabra Elite 85T ne changent toujours pas le design iconique de la marque danoise. On retrouve alors le même format intra-auriculaire tout en rondeur et très confortable que les anciens modèles, avec toutefois une taille légèrement plus compacte. Même le boîtier de rangement a fait un régime, avec dorénavant des dimensions de 64,8 x 41,1 x 28,5 mm pour un poids plume de 45 grammes (sans les écouteurs à l’intérieur). Le tout se glisse facilement dans une poche.

La principale amélioration vient du système de réduction active du bruit. Si le précédent modèle s’était contenté d’une mise à jour pour ajouter la fonctionnalité ANC quelque mois après la sortie, les 85T, eux, la proposent d’office. Différents modes sont disponibles, en passant de la réduction de bruit complète à mode transparent complet. Ce sont ainsi cinq niveaux de réduction de bruit qui sont proposés et cinq niveaux de transparence, avec un mode passif entre les deux. Le résultat est tout simplement excellent.

La qualité sonore est évidemment au rendez-vous, même si l’on regrette que les médiums soient un peu trop mis en avant. De même pour l’absence des codecs AptX et LDAC. Ceci étant dit, le son reste globalement à la hauteur des attentes, avec une signature assez chaleureuse par défaut. Il est même possible de personnaliser le tout selon vos envies grâce à un égaliseur complet disponible via l’application Sound+ (sur iOS et Android).

Les 85T offrent également de nombreuses autres fonctionnalités pratiques, comme le Bluetooth multipoint qui vous permettra de basculer facilement vers un autre appareil. C’est très pratique à utiliser au quotidien, par exemple pour passer de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion. D’autres fonctionnalités sont disponibles, comme le capteur intégré qui met automatiquement en pause votre musique lorsque vous retirez les oreillettes.

En ce qui concerne l’autonomie de ces écouteurs sans fil, elle est un peu en deçà de la concurrence. Cependant, les 25 heures annoncées par le constructeur sont amplement suffisantes pour une utilisation quotidienne. Les oreillettes peuvent délivrer du son pendant un peu moins de 6 heures en continu. À 100 %, vous pouvez alors recharger environ 3 fois de plus vos écouteurs. La charge complète via USB-C met un peu plus d’une heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 85T.

L’offre pour les Jabra Elite 85t n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Jabra Elite 85T.

Pour comparer les Jabra Elite 85t

Afin de découvrir la concurrence des Jabra Elite 85T sur le marché et les comparer avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil (Bluetooth) en 2021.