Un code promo fait actuellement baisser le prix des Apple AirPods 2

Ce dimanche 7 mars, les AirPods 2 profitent d'une belle promotion à saisir rapidement. Grâce à code promo proposé par Rakuten, les écouteurs sans fil d'Apple tombent à 128 euros, alors qu'ils en valent habituellement 179.

Le succès et la qualité des AirPods 2 ne sont plus à démontrer, mais si vous les trouviez un peu trop chers, c’est sans doute le moment idéal pour vous les offrir. Rakuten propose une offre exclusive ce dimanche pour les écouteurs true wireless d’Apple : vous pouvez économiser plus de 50 euros sur leur prix d’origine.

En bref

Un appairage immédiat avec son iPhone

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

La compatibilité avec les appareils Android

Habituellement au prix de 179 euros, les Apple AirPods 2 sont d’ores et déjà affichés à prix réduit sur Rakuten, 138,99 euros. En utilisant le code promo « RAKUTEN10 » valable seulement aujourd’hui, ils passent au prix de 128,99 euros.

Le code promo est à renseigner au moment de la validation du panier, après avoir choisi le mode de livraison.

Pour en savoir plus 👇

Comme son nom l’indique, il s’agit de la deuxième version des écouteurs d’Apple. Esthétiquement les AirPods 2 sont identiques à la génération précédente datant de 2016. On retrouve donc des écouteurs true wireless agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Un argument de choix pour celles et ceux qui n’apprécient pas les intra-auriculaires, mais qui ne souhaitent pas s’encombrer d’un casque. La contrepartie est qu’ils ne disposent pas de réduction de bruit active.

Il y a peu d’évolution par rapport aux AirPods premier du nom. Les principales améliorations sont à chercher au niveau de son et de la prise en charge de Siri directement intégrer depuis les écouteurs. Les AirPods 2 sont tout à fait capables de comprendre les commandes vocales « Dis Siri », sans avoir à passer par un iPhone.

Les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone apprécieront assurément la facilité et la rapidité avec lesquelles les AirPods 2 s’appairent avec leur téléphone. La bascule entre divers appareils est simplissime, tout comme l’usage au quotidien.

Pour les détenteurs de smartphone Android, les AirPods 2 sont compatibles avec. Cependant, la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Apple AirPods 2.

Pour aller plus loin

Sortis en 2019, les Apple AirPods 2 ont depuis été rattrapés par de nombreuses paires d’écouteurs true wireless. Nous vous conseillons la lecture de notre guide d’achat des meilleurs écouteurs Bluetooth.