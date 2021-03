La TV 4K Philips The One 50 pouces avec Ambilight chute sous les 600 €

Héritière de la gamme Philips The One de l’année dernière, la série PUS8545 est en promotion avec 200 euros de réduction à la Fnac. C'est le bon moment pour profiter de la technologie Ambilight et des contenus en 4K sans trop se ruiner.

La gamme The One de Philips propose des téléviseurs à l’ambiance unique grâce à l’intégration de la technologie d’éclairage Ambilight sur 3 côtés. Les couleurs s’adaptent aux contenus que vous regardez pour une immersion encore plus grande, que ce soit lors du visionnage d’un film ou d’une partie de jeu vidéo. Le modèle 50 pouces est actuellement à -25 %.

En bref

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos et bien plus

Android TV, avec Chromecast et Google Assistant

Le système Ambilight sur trois côtés

Au lieu de 799 euros, le TV Philips The One 50 pouces est actuellement disponible à 599 euros à la Fnac, ce qui représente une économie totale de 200 euros, soit 25 % de remise. C’est un bon prix pour ce modèle qui dispose en plus de la technologie Ambilight.

Pour en savoir plus

Ce TV Philips The One propose une diagonale de 50 pouces, soit 127 centimètres. Il intègre toutes les technologies importantes et un écran LCD de bonne facture pour un bon rapport qualité/prix. Il offre un design moderne avec de fines bordures et propose l’Ambilight sur 3 côtés. Cette fonction suit l’image pour diffuser un halo lumineux de couleur autour de l’écran. Cela peut paraître gadget, mais l’immersion est encore plus grande.

Ce 50PUS8545 prend en compte (presque) toutes les meilleures normes audio et vidéo, avec au programme une compatibilité 4K UHD, HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision), Dolby Audio et même Dolby Atmos. Le téléviseur est animé par le processeur P5 qui s’occupe également du traitement d’image.

Comme la plupart des TV Philips de gamme supérieure, le téléviseur propose toutes les fonctionnalités d’une Smart TV avec Android TV. Vous pourrez alors accéder au Play Store pour télécharger de nombreuses applications, comme Netflix, Disney Plus, Prime Video, MyCanal, Molotov et bien d’autres. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast, sans oublier Google Assistant.

On retrouve enfin une connectique plutôt fournie avec 1 port antenne TV, 4 ports HDMI, 1 port Ethernet, 2 ports USB, 1 port jack et 1 port optique.

Notre guide d’achat

Si vous souhaitez comparer le marché avant de craquer, rendez-vous sur notre guide de TV 4K de 48 et 50 pouces en 2021.