Ce dimanche, de nombreux produits high tech sont à prix réduit sur Rakuten

Il y a de bonnes affaires à faire du côté de chez Rakuten ce dimanche 14 mars 2021.

Rakuten propose assez régulièrement des codes promos pour optimiser vos achats sur sa plateforme. Aujourd’hui, il y en a deux : RAKUTEN7 pour économiser 7 euros dès 49 euros d’achat et RAKUTEN15 pour économiser cette fois-ci 15 euros dès 99 euros d’achat. Le site regorge de produits en tout genre et la catégorie Tech est évidemment à l’honneur, nous avons donc décidé de votre concocté une petite sélection des meilleures offres du jour.

Les offres en un clin d’œil

Pour bénéficier de ces prix alléchants, il suffit tout simplement de rejoindre gratuitement et en quelques clics le programme de fidélité sur Club R. Cela permettra également d’engranger des Super Points et, de ce fait, d’économiser encore plus d’argent sur vos prochaines commandes.

Retrouvez toutes les offres sur Rakuten

Manette DualSense à 62 euros

La DualSense est la nouvelle manette de la PlayStation 5. Elle apporte énormément de nouveautés par rapport à l’ancienne DualShock 4, en intégrant par exemple le retour haptique ou encore les gâchettes adaptatives, compatibles avec certains jeux. Vous pouvez aujourd’hui vous la procurer avec une petite réduction.

Des sensations inédites en jeu

Compatible sur PC, et bientôt sur iPhone

Autonomie 10 heures, rechargeable via USB-C

Au lieu de 69 euros, la manette sans fil DualSense est aujourd’hui disponible à 62 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN7.

Amazon Echo Show 8

L’Echo Show 8 propose toutes les fonctionnalités d’une enceinte connectée avec Alexa, mais avec un écran greffé sur le devant. Ce dernier permet tout simplement de proposer de nouvelles interactions avec l’assistant d’Amazon, comme afficher la météo ou même des recettes de cuisine, ainsi que contrôler tous vos objets connectés du bout des doigts.

La bonne qualité de l’enceinte

Interagir avec Alexa grâce à l’écran

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

Au lieu de 129 euros, l’Amazon Echo Show 8 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 72 euros en utilisant le code promo RAKUTEN7.

Apple AirPods Pro

Les Apple AirPods Pro sont les premiers écouteurs sans fil de la firme de Cupertino à proposer la réduction active du bruit. Pari réussi pour la Pomme, cette référence fait à ce jour partie des meilleures de sa catégorie, sans oublier les nombreuses fonctionnalités pratiques à utiliser lorsqu’on a un iPhone.

La réduction de bruit active très efficace

Les fonctionnalités réservées aux « Apple users »

L’autonomie de 24 heures avec le boitier (charge sans fil)

Au lieu de 279 euros en temps normal, les Apple AirPods Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 184 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15.

Sinon, les AirPods 2 sont actuellement à 119 euros au lieu de 179.

Sony WH-10000XM3

Remplacé par le XM4, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 est toujours une excellente référence en matière de qualité audio et de réduction de bruit active, surtout quand il est en promotion.

Le design pliable et confortable

L’autonomie de 30h avec charge rapide via USB-C

La qualité du son et l’efficacité de la réduction de bruit

Au lieu de 379 euros à son lancement, le Sony WH-1000XM3 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 193 euros en utilisaant le code promo RAKUTEN15.

Si vous voulez profiter à peu près des mêmes fonctionnalités sur des écouteurs sans fil, voici les WF-1000XM3 à 125 euros au lieu de 249.

GoPro Hero8 Black

La GoPro Hero8 Black n’est pas le dernier modèle en date du constructeur, mais reste d’excellente facture pour filmer en 4K ou Full HD jusqu’à 120 images par seconde. Ses nombreuses fonctionnalités en font encore l’une des meilleures caméras d’action.

Compacte et légère

Étanche, même sans protection

HyperSmooth 2.0 pour une meilleure stabilisation

Au lieu de 379 euros sur le site officiel du constructeur, la GoPro Hero8 Black est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 275 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15.

Apple Watch Series 6

L’Apple Watch Series 6 est la dernière itération de la montre connectée vu par Apple. Elle reprend les lignes de la Series 4 avec un nouveau design mieux maîtrisé et toujours avec un écran Always on Display introduit sur la Series 5. On y retrouve quelques nouveautés, comme le capteur qui mesure le d’oxygène dans le sang. Bref, c’est tout simplement le compagnon idéal des possesseurs d’iPhone.

L’écran Always-On

La meilleure montre connectée pour iPhone

De nombreux capteurs pour le sport et la santé

Au lieu de 449 euros, l’Apple Watch Series 6 en version 40 mm (aluminium argent avec bracelet sport noir) passe aujourd’hui de 410,99 à seulement 332 euros avec le code promo RAKUTEN15.

Apple iPhone 12

L’iPhone 12 partage beaucoup de points communs avec la version Pro. On retrouve le même design avec le même format, dans les deux cas dotés d’un écran OLED de 6,1 pouces, et la même puissance grâce à la puce A14. La seule différence vient de la partie photo, qui n’embarque pas autant de capteurs ni le LiDAR. Mais c’est un sacrifice légitime si vous souhaitez dépenser moins d’argent dans l’achat de votre nouveau smartphone.

L’écran OLED de 6,1 pouces

La toute-puissance de la puce A14

La charge sans fil compatible avec MagSafe

Au lieu de 909 euros habituellement, l’Apple iPhone 12 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 759 euros en utilisant le code promo RAKUTEN15.