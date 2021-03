Dell vous fait économiser 650 € sur son PC portable doté d’un i7 11e gen

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et performant, il y a de belles affaires sur le site Dell en ce moment. Par exemple, son Inspiron 15-7000 2-en-1 équipé d'un Intel Core i7-1165G7 passe de 1749 euros à 1099 euros grâce au code promo FLASH9.

En plus de sa gamme XPS, Dell commercialise les PC portables Inspiron. Ils sont déclinés dans plusieurs formats et proposés à des prix généralement assez élevés. Or, le modèle Inspiron 15-7000 2-en-1 équipé du dernier processeur Intel profite d’une vente flash et voit baisser son prix de 37 % sur le site officiel du constructeur.

En bref

La puissance processeur Intel Core i7-1165G7

Le SSD NVMe ultra rapide de 512 Go

Un écran 4K de 15 pouces

Habituellement au prix de 1 749 euros, le PC portable Dell Inspiron 15-7000 2-en-1 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros après avoir utilisé le code promo « FLASH9 » sur le site officiel du constructeur.

En alternative moins chère et non convertible, il y a le Dell Inspiron 14-7000 équipé d’un i5 11e gen qui passe de 999 à 649 euros avec le code promo FLASH50.

Pour en savoir plus 👇

Le Dell Inspiron 15-7000 2-en-1 est un ordinateur portable proposant un design élégant et raffiné dans une couleur argentée. Son écran affiche une définition Ultra HD en 4K de 3 840 x 2 160 pixels sur une diagonale de 15,6 pouces. Il est très appréciable de retrouver un écran avec de fines bordures. Vous pourrez tirez parti de la technologie Dolby Vision offrant une meilleure qualité visuelle sur certains types de contenu.

De plus, i a la particularité d’être 2-en-1, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé à la fois en mode PC ou bien en mode tablette grâce à sa charnière pivotante à 360 degrés. En effet, avec ce modèle vous pourrez profiter de la réactivité de l’écran tactile afin d’interagir facilement sans avoir à associer un stylet.

Le PC portable est propulsé par la onzième génération des processeurs Intel Core, avec un i7-1165G7 cadencé jusqu’à 4,7 GHz. Le tout accompagné de 16 Go de RAM et un chipset graphique Intel Iris Xe Max pour faire tourner la plupart des logiciels de montage vidéo/photo ou bien encore des jeux 3D. Cependant, ce PC portable n’est pas dédié à une utilisation purement gaming. On apprécie également la présence de son SSD NVMe M.2 qui permet de bénéficier d’une meilleure fluidité et d’une vitesse de transfert accrue. Il tourne sous une version Famille 64 bits de WIndows 10, et possède une capacité de stockage confortable de 1 To.

Côté connectique, il dispose de deux ports USB 3.2, une sortie HDMI, un lecteur de carte SD, une entrée jack ainsi qu’un port USB Type-C. On retrouve sur le bouton d’alimentation un lecteur d’empreintes digitales, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser la webcam à infrarouge pour déverrouiller votre PC via un système de reconnaissance faciale. L’autonomie reste confortable avec environ 10 heures d’utilisation et promet une recharge de 0 % à 80 % en 1 heure seulement.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence du Dell Inspiron 15-7000 2-en-1, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.