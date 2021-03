Asus TUF Dash F15 à 1 099 € : le moins cher des PC portables avec une RTX 3060

Vous rêvez d'une GeForce RTX 3060 un laptop moins cher que les autres ? Ça tombe bien, le PC portable gaming ASUS TUF Dash F15 équipé de la nouvelle carte graphique Nvidia est actuellement en promotion sur Cdiscount et passe de 1 299 à 1 099 euros. C'est le moins cher du moment !

Si les GPU Nvidia RTX sont en rupture constante en ce moment, les versions embarquées dans les laptops quant à elles sont bien plus facilement trouvables et même avec parfois de bons deals. Asus est clairement l’un des constructeurs avec le plus de références en stock, pensées pour les joueurs avec ses déclinaisons ROG et TUF. C’est de cette dernière qu’il est question dans ce bon plan, et plus précisément du modèle le moins cher du moment grâce à cette réduction de 200 euros.

Le PC portable Asus TUF Dash F15 en bref

Une bonne combinaison I5 11ème Gen/ RTX 3060

Une dalle Full HD 144hz

512Go de SSD NVME

Au lieu de 1 299 euros, le PC portable Asus TUF Dash F15 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099 euros sur Cdiscount. C’est une excellente porte d’entrée pour le gaming nomade !

Pour en savoir plus sur le Asus TUF DASH F15 👇

Reposant sur des normes militaires, la gamme TUF joue la carte de la fiabilité et de la qualité de fabrication tout en allant à l’essentiel. Le DASH F15 ne déroge pas à la règle et fait dans le solide avec un châssis robuste tout en aluminium brossé. Il garde tout de même un aspect compact afin de passer un peu partout malgré ses 2 kg sur la balance. De plus, son écran Full HD à 144 Hz lui confère un confort d’utilisation et des performances que tout bon joueur apprécie.

Sous le capot on retrouve une puce RTX 3060 (type Max-P) qui affiche des performances honorables pour du 1080p avec un niveau de détail élevé même pour les jeux les plus récents. Le tout est couplé à un processeur Intel Core i5 de 11ème génération (i5-11300H) avec 4 cœurs cadencés à 3,1 Ghz, ce qui est largement à même de faire tourner tout type de programmes sans pour autant aller dans des performances extrêmes pour de l’applicatif. Il faut également compter sur 16 Go de RAM cadencées à 3200 Mhz, qu’il est possible d’upgrader facilement par la suite, ainsi que de 512 Go de stockage via un SDD au format NVMe. Il est même possible d’en ajouter un autre via un second port M.2 disponible.

Attention cependant aux longues sessions de jeu, car le format compact de l’appareil donne lieu à une chauffe importante au bout de quelques heures à plein régime. Heureusement, le système Optimus 2.0 de Nvidia permet de soulager le GPU dans les tâches plus modestes en priorisant le chipset graphique du CPU et, ainsi, gagner en performance et surtout en autonomie de batterie. Cette dernière peut atteindre jusqu’à 16h rien qu’en lecture vidéo, pas mal !

De plus, il dispose de toute une connectique complète avec 3 ports USB 3.2 (gen1), un port USB Type-C 4.0, du Thunderbolt, un port HDMI 2.0 et un port Ethernet 1 Gbit/s. Enfin ce laptop dispose également du Wifi 6, du Bluetooth 5 et accessoirement d’une webcam 720p.

Ce qu’il faut savoir sur les RTX 3000 de laptop

Avant de passer à la caisse, il est important de connaitre les différences entre les versions desktop des RTX de 3ème génération et leurs homologues sur laptop. Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de notre article sur tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter un laptop équipé d’une GeForce RTX 3060, 3070 ou 3080.

