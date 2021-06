Bouygues Telecom : une vente privée fait diminuer vos factures Fibre/ADSL

Si vous souhaitez faire des économies sur vos abonnements Internet, TV et téléphonie, la vente privée BeMove en partenariat avec Bouygues Telecom vous propose des offres exclusives réunissant une box internet Fibre ou ADSL, la télévision et une ligne de téléphone fixe, jusqu'au 23 juin.

Vos abonnements Internet, TV et téléphonie creusent beaucoup trop votre budget mensuel, alors la vente privée BeMove en partenariat avec Bouygues Telecom pourrait bien vous intéresser. Cette dernière vous permettra d’économiser jusqu’à 252 euros la première année !

La vente privée BeMove avec Bouygues Telecom, c’est…

Une Bbox must Fibre ou ADSL

Des débits jusqu’à 1 Gb/s

Les appels illimités et 180 chaînes TV incluses

Pour accéder à cette vente privée BeMove avec Bouygues Telecom, il vous suffira de cliquer sur ce lien et d’y renseigner votre adresse email afin de découvrir les deux offres disponibles jusqu’au 23 juin 2021. Notez que la souscription à l’une de ces offres implique un engagement d’un an.

Pour en savoir plus sur la vente privée 👇

Cette vente privée rassemble deux offres, l’une destinée aux clients éligibles à la Fibre et l’autre pour les clients non éligibles et qui privilégieront donc l’ADSL. Ainsi, l’offre Bbox must Fibre de Bouygues Telecom, compatible avec le Wi-Fi 5, permet d’obtenir des débits théoriques descendants jusqu’à 1 Gb/s et des débits montants théoriques jusqu’à 400 Mb/s, quand l’offre Bbox must ADSL donnera droit à un haut débit ADSL.

Dans les deux cas, vous aurez droit à une ligne de téléphone fixe avec des appels illimités vers les mobiles et fixes en France et dans les DOM (hors Mayotte), ainsi que vers les fixes de plus de 110 destinations à l’international. Attention toutefois, la limite est fixée à 199 correspondants différents, avec du hors forfait si vous allez au-delà.

Côté TV, dans ces deux offres, la Bbox est accompagnée d’une Bbox Miami, soit un décodeur TV sous Android TV. Ce dernier vous permettra d’avoir accès à de nombreuses applications phares. Il sera aussi possible de visionner 180 chaînes, et un enregistreur de 128 Go sera mis à disposition sur demande.

Sachez enfin que ces offres ont quelques avantages en plus à faire valoir : un abonnement de trois mois à Spotify sera offert (il passera ensuite à 9,99 euros par mois), et Bouygues Telecom vous remboursera les frais de résiliation de votre ancien opérateur dans la limite de 100 euros.

