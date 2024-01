L’offre fibre idéale existe mais elle est réservée aux abonnés Bouygues Telecom

Une offre fibre haut de gamme, des débits importants et un tarif parmi les plus bas du marché, ça vous tente ? Tant mieux, parce que c’est en substance ce que propose Bouygues Telecom avec son offre du moment. Une seule condition pour en profiter : il faut être déjà abonné chez eux.

Cette année, il semblerait que le Père Noël de Bouygues Telecom soit un tantinet en retard (ou alors très, très en avance). Pourquoi ? Tout simplement parce que l’opérateur a décidé de faire un très joli cadeau à ses abonnés mobiles avec sa toute dernière série spéciale. Une offre fibre particulièrement bien achalandée en termes de débit et de prestations, qui vient directement se positionner parmi les meilleures disponibles actuellement. La raison ? Un tarif fixé à 29,99 euros par mois si tant est que vous soyez déjà abonné à l’un des forfaits 4 ou 5G de l’opérateur.

Une ristourne loin d’être négligeable lorsque l’on regarde le tarif d’une de la Bbox Must par exemple. Cet abonnement également proposé par Bouygues Telecom, et qui propose des prestations peu ou prou équivalentes, est en effet disponible pour 26,99 euros les six premiers mois avant de passer à 42,99 euros pour le reste de l’engagement. Ne fait-il pas bon être abonné chez Bouygues Telecom ?

Fibre 1 Gb/s, Wi-Fi 6 et box TV 4K HDR : découvrez les avantages de la série spéciale Bbox fibre

Avec cette série spéciale, Bouygues Telecom met un joli coup de pied dans la fourmilière en lançant l’une des offres les plus complètes disponibles sur le marché. Une offre qui propose bien évidemment un accès à la fibre, mais aussi la TV et un volet téléphonie fixe. Dans le détail, choisir cette offre, c’est accéder à :

un internet très haut débit qui propose un débit montant pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s, et un débit descendant pouvant atteindre 700 Mb/s ;

un boitier TV 4K HDR qui permet non seulement d’accéder à un bouquet composé de plus de 180 chaînes, mais aussi à vos services de streaming et de SVoD préférés (YouTube, CANAL+, Netflix, Disney+, etc.) ;

des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays.

Pour assurer l’accès à internet, Bouygues Telecom a décidé d’inclure dans cette offre la dernière version de sa box. Adoptant un design vertical tout en sobriété, elle est surtout compatible avec le Wi-Fi 6, la dernière génération en date, qui propose des performances incomparables. Mieux, elle bénéficie de la fonctionnalité de Wi-Fi intelligent qui lui permet de choisir la meilleure fréquence Wi-Fi pour assurer la stabilité et la performance du réseau en permanence.

Dernier argument en faveur de cette série spéciale : son prix. Bouygues gâte ses abonnés mobiles avec cette offre dont le rapport prix/performance est assez rare sur le marché. Proposée à 29,99 euros par mois pour un débit de 1 Gb/s et l’accès au Wi-Fi 6, cette offre est indéniablement une affaire à ne pas manquer.

Qualité de service et accompagnement : Bouygues Telecom s’engage pour ses abonnés

Au-delà des qualités intrinsèques de cette offre en matière de débit de prestation, le gros avantage d’un abonnement fibre chez Bouygues Telecom réside dans la qualité du service offert. L’opérateur met en effet un point d’honneur à proposer ce qui se fait de mieux pour ses abonnés. Dans les faits, cela se traduit par deux engagements très concrets.

D’un côté, Bouygues Telecom entend proposer un service irréprochable dès l’inscription. Installation de la fibre et de la Bbox clef en main, diagnostic Wi-Fi pour obtenir une couverture adaptée au logement, remboursement de tout ou parti (jusqu’à 100 euros) des frais de résiliation auprès de l’ancien opérateur : tout est fait pour vous faciliter la vie. Cerise sur le gâteau, Bouygues garantit aussi un accès à internet dès le premier jour de souscription par le biais d’une clef 4G chargée avec 200 Go de data mobile.

De l’autre côté, l’opérateur met le paquet sur l’accompagnement et le service client. Cela passe par exemple sur la prise en charge de la résiliation de votre ancien abonnement fibre (en choisissant la conservation du numéro de téléphone). Mais cela passe aussi, et surtout, par un service client à l’écoute des abonnés. En cas de pépin ou de simple question sur votre installation ou votre abonnement, il est possible de joindre un conseiller spécialisé 7 jours sur 7 par téléphone au 1064.

Comment profiter de cette série spéciale Bbox Fibre ?

Vous l’aurez compris, cette offre Bbox Fibre fort bien pourvue n’est pas disponible pour tout le monde. Si vous souhaitez en profiter, vous devez impérativement être titulaire d’un forfait mobile Bouygues Telecom. Il n’existe en revanche aucune restriction quant au forfait. Que vous possédiez un abonnement bloqué à 4,99 euros par mois ou bien un forfait B&You 5G 100 Go à 13,99 euros par mois, cette offre vous est immédiatement accessible.

Mieux, l’opérateur propose en ce moment des ristournes sur ses forfaits si jamais vous souhaitez bénéficier de cette offre fibre peu onéreuse et que vous n’êtes pas encore client chez Bouygues. Pour le reste, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre sur le site de Bouygues Telecom en étant connecté à son compte client pour y compléter le parcours d’inscription. Cette série spéciale fibre réservée aux abonnés Bouygues est proposée sans engagement pour 29,99 euros par mois.