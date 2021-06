Amazon Music Unlimited est gratuit pendant 3 mois (ou 4 si membre Prime)

Vous ne savez pas vers quel service de streaming musical vous tourner ? Amazon Music Unlimited peut être la solution, en tout cas bénéfique pour votre portefeuille. Il apporte les mêmes arguments que ses concurrents, mais se démarque aujourd'hui avec 3 mois gratuits réservée aux nouveaux clients Amazon Music Unlimited. Les membres Prime bénéficie d'un mois offert supplémentaire.

Lorsque vient le choix de sélectionner un service streaming musical, il est difficile de s’y retrouver parmi toutes les plateformes disponibles aujourd’hui. Aux côtés de Spotify, Deezer, Apple Music ou encore YouTube Music, on retrouve Amazon Music Unlimited qui a réussi à se placer parmi les géants du streaming musical. La firme de Jeff Bzeos avance des arguments convaincants et se démarque avec son offre d’abonnement gratuit pendant les plusieurs premiers mois.

Amazon Music Unlimited en bref

Plus de 70 millions de titres à écouter

Les avantages avec Alexa

Accessible sur différents appareils (Windows, macOS, iOS et Android)

En mode en ligne ou en mode hors connexion

Au lieu de 9,99 euros par mois, l’abonnement à Amazon Music Unlimited ne vous coûtera que 0 euro pendant les trois premiers mois. Une fois les 3 mois écoulés, il passera ensuite à 9,99 euros par mois si vous souhaitez conserver le service après la période promotionnelle. Sachez qu’il est possible de résilier à tout moment.

L’offre est valable jusqu’au 22 juin 2021 pour les nouveaux clients. Les abonnés à Amazon Prime ont droit à un mois de plus offert !

Pour en savoir plus sur le service streaming musical d’Amazon👇

Le catalogue d’Amazon Music Unlimited est très complet. Vous pouvez écouter plus de 70 millions titres musicaux différents en illimité, et tout cela sans publicité venant gêné votre écoute. De plus, le service permet aux utilisateurs et utilisatrices d’écouter leur musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne.

L’offre individuelle est gratuite pendant les trois premiers mois, de quoi essayer le service. Sans engagement, il est par ailleurs possible d’annuler à tout moment si vous n’êtes pas satisfaits du service.

Vous pouvez également profiter du service musical sur de nombreux supports, que ce soit sur Windows, macOS, iOS, Android et même dans certaines voitures compatibles. Avec Alexa, vous pourrez même contrôler la musique directement avec votre voix. Évidemment, vous tirerez donc pleinement parti du service si vous êtes équipés d’une enceinte connectée de la gamme Echo à la maison, que ce soit l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus. Si vous ne savez pas quoi écouter et êtes à court d’idées, alors demandez à Alexa de vous venir en aide et de jouer la meilleure piste correspondant à votre humeur, à l’instant, ou encore à un style ou une période musicale particulière !

Pour aller plus loin

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de streaming de musique en 2021.