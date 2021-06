Galaxy Fit 2 : le récent bracelet connecté de Samsung perd 20 € chez Fnac/Darty

Le Galaxy Fit 2 a été lancé en septembre dernier et vient compléter la gamme des bracelets connectés de Samsung. De base plus cher qu'un Mi Band Smart Band 5 ou 6, il devient aujourd'hui tout aussi abordable en passant de 59 à seulement 39 euros sur les sites de Fnac et Darty.

Samsung propose les meilleures montres connectées dans l’univers d’Android, et il en va de même pour ses bracelets. Mais le géant coréen doit faire face à la féroce concurrence que représente Xiaomi sur le segment et a donc fait quelques concessions avec son Galaxy Fit 2 pour adapter le prix, notamment en supprimant la puce GPS. On le trouve aujourd’hui à moins de 40 euros.

Le Galaxy Fit 2 en bref

Autonomie de 3 semaines

Écran AMOLED de 1,1 pouce

90 activités sportives reconnues

Au lieu de 59,99 euros, le bracelet connecté Samsung Galaxy Fit 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Pour en savoir plus sur le bracelet connecté de Samsung

Le Galaxy Fit deuxième du nom reprend globalement le design de son prédécesseur, mais avec quelques petits changements notables. On retrouve quelques différences au niveau du cadran, du bracelet en silicone, mais surtout sur l’écran AMOLED qui, toujours dans un format rectangulaire, passe désormais d’une diagonale de 0,95 à 1,1 pouce pour un meilleur confort d’utilisation au quotidien.

Il mise avant tout sur une autonomie extrêmement confortable, car sa batterie de seulement 126 mAh peut le faire rester accrocher à votre poignet pendant environ trois semaines, selon votre utilisation. Pour le recharger, il suffit d’utiliser le câble fourni et de le fixer aux petites électrodes au dos du bracelet, pendant 2 heures environ. Tout cela est possible grâce à une interface maison de Samsung, basée sur FreeRTOS, peu économe en énergie, mais qui apporte tout de même de nombreuses possibilités.

On compte par exemple les 70 cadrans différents pour la personnalisation, mais aussi les nombreuses fonctionnalités liées à la santé et au sport. Pour ce dernier, le Galaxy Fit 2 propose près de 90 activités sportives pour vous accompagner dans l’effort, dont 6 détectées automatiquement par le bracelet. Vous pourrez retrouver de nombreuses informations dans l’application Samsung Health disponible sur iOS et Android, comme les calories brûlées, mais vous ne pourrez pas voir la distance parcourue sans puce GPS dédiée. La santé est toutefois à l’honneur avec moult capteurs, dont celui de fréquence cardiaque presque aussi précis qu’un appareil médical.

Un bracelet connecté permet également de servir de second écran pour son smartphone et le Galaxy Fit 2 remplit évidemment cette fonction à merveille en affichant vos messages et notifications, avec même la possibilité de prendre et rejeter un appel. Notez d’ailleurs qu’il est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et s’utilise parfaitement sous l’eau.

