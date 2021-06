Ce moniteur gaming de LG (34″, QHD, 144 Hz, 1 ms) perd 200 € de son prix

Dans une configuration haut de gamme pour le jeu vidéo, un écran PC de bonne qualité fait toute la différence et permet une meilleure expérience. Dans ce bon plan, on vous propose un écran PC incurvé de 34 pouces, le LG UltraGear 34GN850-B qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon. Il est aujourd'hui disponible à 799 euros au lieu de 999 euros.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il est essentiel de disposer d’un setup complet, où l’écran est un élément central et principal. Embarquant toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour satisfaire les pro gamers, l’écran LG UltraGear 34GN850-B améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce à une réduction de 200 euros sur son prix initial.

Les points forts de ce moniteur gaming

Un écran incurvé, pour plus d’immersion

Une dalle Nano IPS en définition QHD à 144 Hz

Le temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Bonus : la compatibilité avec AMD FreeSync et NVIDIA Gsync

Initialement affiché à 999,99 euros, l’écran LG UltraGear 34GN850-B est aujourd’hui disponible en promotion à 799,99 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 20 %. On le retrouve également au même prix sur le site de la Fnac.

Une excellente expérience de jeu

Avec son LG UltraGear 34GN850-B, le constructeur LG propose une dalle Nano IPS de 34 pouces, qui a la particularité d’être incurvée à hauteur de 1000R. C’est un format confortable, qui certes, peut être imposant sur un bureau, mais est adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé est également idéal pour favoriser l’immersion en jeu. Avec la prise en charge de l’HDR 400, ce moniteur assure un rendu graphique optimal.

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz, (160 Hz Overclock) pour un gain de fluidité non négligeable. De plus, ce moniteur LG est également compatible AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, pour éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie. Cela vous permet donc, de jouer dans les meilleures conditions.

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec de fines bordures élégantes, mais rien de surprenant par rapport à la concurrence. Ce modèle UltraGear apporte une définition QHD à 3 440 x 1 440 pixels. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

La connectique vidéo se compose enfin d’une entrée DisplayPort, de deux entrées HDMI 2.0 et d’une entrée USB 3.0. L’écran dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes si vous le souhaitez.

Quels sont les meilleurs moniteurs gaming ?

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, ou si vous n’avez pas de limite de budget, ou les deux, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs moniteurs PC Ultrawide 21:9 et 32:9.