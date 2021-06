Asus Zenbook 14 UX425EA : un excellent ultra portable à moins de 1 000 €

Les Zenbook d'Asus sont des ultrabooks au design réussi avec une bonne fiche technique. Le modèle UX425EA en est un de ses derniers représentants et est aujourd'hui en promotion sur Amazon à 999 euros alors que son prix d'origine avoisinait les 1 500 euros.

Avec l’Asus Zenbook UX425EA ainsi que l’ensemble de sa gamme Zenbook, le constructeur taïwanais tente toujours plus de s’imposer le marché des ultras portables pensés pour la productivité. Ce modèle de 14 pouces en est un bon représentant et on le retrouve moins cher avec une offre réduisant fortement son prix par rapport à son lancement.

Les caractéristiques du Asus Zenbook UX425EA

Un design fin, léger et réussi

Le processeur Intel de 11e génération et 16 Go de RAM

Une bonne autonomie

L’ultrabook ASUS Zenbook UX425EA est aujourd’hui disponible à 999 euros sur Amazon, contre environ 1500 euros à son lancement. C’est une réduction inédite sur la plateforme du revendeur.

Un ultra portable à la plastique rutilante

Avec seulement 1,26 kg sur la balance, ce laptop Asus ZenBook 14 UX425EA étonne par sa légèreté en plus de son design sobre et classieux. Il dispose également d’un système charnière bien pensée qui surélève le clavier pour incliner le clavier et permettre un meilleur confort de frappe. Ce dernier est d’ailleurs très agréable à utiliser avec des touches fines, mais avec un bon retour mécanique.

L’écran NanoEdge (dérivé de dalle IPS) de 14 pouces en définition Full HD est très bien mis en valeur par ses bords fins. Il s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste. La connectique est assez complète pour un appareil de ce genre avec la présence d’un port USB 3.2, de deux ports USB 4 Type-C Thunderbolt 4, d’un port HDMI 2.0 et d’un lecteur de cartes Micro-SD. Il peut également compter sur une Webcam très discrète en haut de l’écran en définition 720p et compatible Windows Hello pour un déverrouillage éclair.

Petit, mais puissant

Côté performances, cette version du ZenBook d’Asus est propulsée par un Intel Core i7-1165G7 épaulé par 16 Go de RAM. 512 Go sont prévus pour le stockage interne via un SSD au format NVMe ultra rapide. C’est donc une configuration idéale pour sa productivité au quotidien, pour de la bureautique ou de la création via des logiciels dédiés. Il est même possible de jouer à des jeux pas trop gourmands, mais n’espérez pas en faire une machine gamer, le chipset graphique Iris X n’étant pas assez véloce pour ça.

L’autonomie est également au centre de l’expérience puisqu’Asus annonce que son Zenbook UX425EA est capable de tenir environ 12 heures en utilisation normale, ce qui en fait un ultra portable pour le moins endurant.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Asus Zenbook 14 (UX425EA).

Quels sont les meilleurs PC portables du moment ?

Si vous souhaitez comparer le Asus Zenbook 14 (UX425EA) avec les références que nous recommandons chez Frandroid, rendez-vous sur notre guide d’achat des meilleurs PC portables du moment.