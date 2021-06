Belle baisse de prix sur le casque gaming SteelSeries Arctis 7P pour PS5

Pour les plus chanceux qui ont pu obtenir la Playstation 5, vous serez heureux d’apprendre que le casque sans fil Arctis 7P signé SteelSeries est actuellement en promotion sur le site Boulanger et passe de 179,99 euros à seulement 127,62 euros.

Si vous êtes à la recherche d’un casque spécialement conçu pour le jeu, que ce soit sur consoles ou sur PC, les références sont nombreuses. SteelSeries est une marque danoise réputée pour proposer d’excellents périphériques et propose d’excellents produits audio, à l’image de son Arctis 7P, un casque sans fil spécialement conçu pour la PS5. Il est désormais moins cher grâce à une réduction de plus de 50 euros sur le prix du casque.

SteelSeries Arctis 7P, un casque gaming avec …

Un son de très bonne qualité

Une compatibilité Tempest 3D pour la PS5

Une bonne autonomie de 24 heures environ

Initialement vendu à 179,99 euros, le casque SteelSeries Arctis 7P est actuellement disponible en promotion à 149,99 euros sur Amazon et Boulanger. Cependant, en utilisant le code promo « VIP15 » chez ce dernier marchand, vous pouvez l’obtenir à seulement 127,62 euros, soit une remise supplémentaire de 15 %.

Comme alternative moins chère, vous pouvez également trouver le casque Logitech G Pro qui est actuellement en promotion à 74,99 euros sur Cdiscount, contre 99,99 euros habituellement.

Un air de déjà vu chez SteelSeries

À première vue, le Arctis 7P reprend les grandes lignes de l’Arctis 7 qu’il remplace ; on retrouve donc un casque circum aural, à la fois confortable et résistant grâce à un arceau en acier léger, doté des coussinets d’oreilles AirWeave en tissu et du bandeau, qui s’adaptera à la forme de votre tête. Son tissu limitera la pression sur le crâne tout en assurant un bon maintien.

Au niveau des réglages, tout est à portée de main. Vous pouvez couper ou régler le micro, et ajouter des ports pour passer en mode filaire ou partager de l’audio. Il sera même possible de contrôler le retour audible de votre propre voix, via la molette dédiée.

Une réduction du bruit de qualité

D’après la marque, ce casque embarquerait le meilleur micro du marché qui est certifié par Discord. En effet, ce micro rétractable est doté d’une conception bidirectionnelle Clearcast. Il offre une clarté de voix optimale et il élimine les bruits environnants si jamais il se passe des choses autour de vous. Il est conçu de manière à cibler spécifiquement les mots qui sortent de votre bouche.

Conçu pour les gamers PS5

Le Steelseries Artics 7P se distingue notamment par sa connexion 2,4 GHz, offrant une stabilité sans faille et une latence quasi inexistante. Grâce à ses transducteurs de 40 mm, les mêmes présents sur l’Arctis 7 classique, les sons discrets sont mis en valeur afin de vous offrir un avantage sonore dans vos jeux nouvelle génération, et qui plus est compatible avec la technologie Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5. Cette technologie permet une meilleure immersion lors de vos sessions de jeux (compatibles), en donnant bien plus de détails sur le rendu sonore et une réelle impression d’un effet à 360 degrés.

Une bonne polyvalence

Il est bon à savoir que ce casque ne se limite pas seulement à une utilisation pleinement next-gen. Le Arctis 7P est également compatible avec la PS4, mais aussi avec le PC, la Nintendo Switch et les smartphones Android. Grâce au dongle USB-C compact, vous profiterez d’une transition fluide entre chaque appareil. Une entrée jack est toujours là en cas d’urgence.

Ce casque dispose enfin d’une autonomie de 24 heures. Cela est largement suffisant pour ne pas avoir à le recharger entre chaque session de jeux. À noter : la portée du sans fil est de 12 mètres environ.

