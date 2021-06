Laptop gaming : le nouveau Acer Nitro (Ryzen 7+RTX 3070) est déjà en promotion

Acer vient de lancer son Nitro AN517-41-R9WP équipé d'un écran de 17 pouces à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 ainsi que de 16 Go de RAM et Boulanger propose déjà ce puissant PC portable en promotion à 1349 euros au lieu de 1 599.

Depuis la sortie des cartes graphiques RTX mobiles de la série 3000, beaucoup de constructeurs les ont déjà intégrés dans leurs PC portables. D’autres modèles profitant de la puissance de Nvidia continuent de voir le jour, à l’image du Acer Nitro AN517-41-R9WP qui, pour son lancement, profite déjà d’une réduction de 250 euros sur son prix de vente conseillé.

Un puissant PC portable gaming, avec …

Un grand écran Full HD de 17,3 pouces à 144 Hz

Un Ryzen 7 et une RTX 3070 pour lire tous les jeux du moment

Sans oublier les 16 Go de RAM et le SSD ultra rapide d’une capacité de 512 Go

Au lieu de 1 599 euros, le laptop gaming Acer Nitro AN517-41-R9WP est aujourd’hui disponible en promotion à 1 349 euros chez Boulanger, soit 15 % de remise immédiate.

La fluidité du 144 Hz

Ce qu’il y a de bien avec le Acer Nitro AN517-41-R9WP, c’est qu’il voit tout en grand. Pour un confort ultime lors de vos sessions de jeu, l’écran intégré propose une large diagonale de 17,3 pouces avec une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Mais ce n’est pas tout, car cette dalle IPS de bonne qualité est rafraichie à 144 Hz – soit 144 images par seconde – pour une fluidité exemplaire.

Des performances de haute volée

Avec ce PC portable dédié au gaming, vous n’aurez pas besoin d’ajuster les graphismes pour améliorer autant que faire se peut l’expérience, puisque vous pourrez tout pousser à fond. Grâce à son processeur AMD Ryzen 7 5800H cadencé à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz), sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 et ses 16 Go de mémoire vive, autant vous dire que vous apprécierez jouer en qualité ultra sur la majorité de vos titres du moment. Attention cependant, car la chauffe peut se faire sentir sur ce genre d’appareils, et donc impacter les performances. Nous vous conseillons la lecture de notre article dédié pour en savoir plus.

La rapidité du SSD NVMe

Comme la plupart des nouveaux laptop, le Acer Nitro AN517-41-R9WP s’équipe d’un SSD NVMe ultra rapide pour démarrer en quelques secondes votre système d’exploitation et réduire drastiquement les temps de chargement de vos jeux. Néanmoins, on regrette que la capacité ne soit que de 512 Go, d’autant plus que les jeux pèsent de plus en plus lourd.

Il se rattrape toutefois avec une connectique complète, qui permettra, par exemple, de brancher un disque dur externe pour augmenter la capacité de stockage initiale, de brancher une manette ou une souris via les ports 3 ports USB, de vous connecter en filaire à Internet malgré la présence du Wi-Fi 6, de profiter d’un second écran grâce au port HDMI 2.0 ou encore de jouer avec un casque audio, via le port jack 3,5 mm ou le Bluetooth.

Que propose la concurrence ?

Afin de comparer le Acer Nitro AN517-41-R9WP avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables pour gamer en 2021.