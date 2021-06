Prime Day : Amazon propose un avant-goût avec quelques offres déjà disponibles

Amazon lancera officiellement son événement Prime Day à partir du 21 juin prochain, mais, en attendant, le géant américain met déjà quelques offres en ligne pour ses membres. En voici quelques-unes avant que les festivités commencent réellement.

Le Prime Day est prévu dans quelques jours et nous vous avons d’ores et déjà partagé toutes les informations pour bien vous préparer à l’événement. La firme de Jeff Bezos semble toutefois avoir hâte de régaler ses membres Amazon Prime en proposant une première salve de promotions sur une petite dizaine de produits.

Les premières offres du Prime Day

Pour rappel, il faut être membre Amazon Prime afin de profiter de ces offres. L’abonnement propose 30 jours offerts, ou 90 jours si vous êtes étudiant — uniquement pour les nouveaux comptes. Le prix passe ensuite à 5,99 euros par mois, ou 49 euros par an.

Comme son nom l’indique, la caméra de surveillance Blink Mini propose un tout petit format, de 50 x 49 x 36 mm pour seulement 48 grammes. Elle se veut donc discrète, mais ne lésine pas sur les fonctionnalités, à commencer par sa qualité d’images en 1080p, de jour comme de nuit grâce à sa vision infrarouge, ou encore la détection de mouvement. Vous pourrez même parler aux personnes présentes à votre domicile grâce à un système audio bidirectionnel. Vous pourrez la contrôler depuis l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android) ou tout simplement à la voix grâce à la compatibilité Amazon Alexa.

La Ring Video Doorbell Wired par Amazon est la sonnette vidéo connectée abordable de la marque par rapport aux modèles classiques vendus généralement pour un peu plus de 100 euros. Elle ne manque pourtant pas de fonctionnalités, avec une qualité d’images en 1080p, la vision nocturne via infrarouge, un système audio bidirectionnel, la détection de mouvements avancée et une connectivité 2,4 GHz standard. Pour entendre le son, vous pouvez jumeler la sonnette avec un appareil Echo, comme une enceinte connectée et un Smart Display, ou le Ring Chime vendu séparément. Et si vous n’êtes pas à la maison, vous recevrez une notification sur votre smartphone.

Ce n’est pas vraiment une offre Prime Day, mais elle mérite tout de même que l’on s’y attarde. L’abonnement à Amazon Music HD est gratuit pendant 4 mois pour les membres Amazon Prime, au lieu de 3 mois pour les non Prime. Ce service de streaming musical propose jusqu’à 70 millions de titres à écouter avec un débit allant jusqu’à 850 kbps en encodage 16 bits/44,1 kHz pour avoir un résultat proche d’une qualité CD. Quelques millions de titres peuvent mettre être écoutés en Ultra HD à 3 730 kbps avec un encodage 24 bits/192 kHz Hi-Res.

D’autres offres Prime Day sont disponibles sur Amazon et cet article sera mis à jour jusqu’au début de l’événement si d’autres offres viennent s’ajouter dans les jours à venir.