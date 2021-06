Pas besoin de dépenser plus de 69 € pour avoir de bons écouteurs sans fil

Jabra est une marque qui n'a plus à démontrer son savoir-faire dans le monde de l'audio. Ses écouteurs sans fil sont de qualité et les Elite 65t sortis il y a 3 ans maintenant sont encore recommandables, surtout pour seulement 69 euros.

À moins de 100 euros, vous pouvez facilement trouver des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, mais le résultat sera souvent assez décevant. Les Jabra Elite 65t ne proposent une telle fonctionnalité, car elle n’était pas aussi répandue à leur sortie en 2018, mais ils étaient à la pointe de la technologie à cette époque, avec notamment un maintien efficace dans les oreilles et une qualité sonore très convaincante. Aujourd’hui, leur prix a bien baissé et ils apparaissent comme un choix tellement évident contre la majorité des true wireless de cette gamme de prix.

Que promettent les Jabra Elite 65t en 2021 ?

Un bon son avec une bonne isolation passive

Un design confortable et un maintien très efficace

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Une compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Les sportifs vont apprécier les true wireless de Jabra

Les Jabra Elite 65t ont la particularité d’être très agréables à porter au quotidien et, surtout, de tenir bien en place. Même pendant l’effort, les oreillettes ne bougeront pas d’un iota et c’est une véritable force. On retrouve également une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures, une bonne nouvelle de plus pour les sportifs donc.

Pas de réduction de bruit active, mais …

La qualité sonore est au rendez-vous avec des aigus précis et des basses assez profondes, même si ce modèle ne bénéficie effectivement pas d’une fonctionnalité de réduction active du bruit. L’isolation passive due au format intra-auriculaire des écouteurs est déjà suffisante pour se couper un minimum des bruits ambiants. De plus, l’écoute est stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0.

Ils proposent ensuite une belle autonomie de cinq heures en une seule charge, et jusqu’à 15 heures avec le boîtier. Cependant, ce dernier se recharge assez lentement via microUSB.

Votre assistant vocal préféré est là !

D’autres fonctionnalités pratiques viennent garnir le tableau : la réduction de bruit pour les appels téléphoniques ou encore la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour faire appel à votre assistant favori. Les oreillettes accueillent également des boutons pour contrôler la musique et les appels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Jabra Elite 65t.

