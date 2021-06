À 99 euros, les Jabra Elite 75t sont les meilleurs true wireless à réduction de bruit

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless doté de la réduction de bruit active, les Jabra 75t sont actuellement les écouteurs sans fil idéales. Vous pourrez profiter d'une bonne qualité audio, sans pour autant débourser plus de 200 euros, car on les trouve aujourd'hui en promotion à seulement 99 euros pour le Prime Day sur Amazon.

Les Jabra Elite 75t ne sont pas les derniers modèles de la marque, mais restent une très bonne référence sur le marché des écouteurs sans fil. Grâce à une mise à jour, les écouteurs sans fil de la marque danoise profitent désormais de la réduction de bruit active, offrant ainsi une meilleure expérience sonore. Leur rapport qualité/prix s’est fortement amélioré, puisqu’ils sont en ce moment disponibles avec une réduction de 80 euros, pour les Prime Day.

Qu’est ce que proposent les Jabra Elite 75t ?

Un design confortable et un maintien efficace dans les oreilles

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Un son équilibré

La réduction de bruit active via une mise à jour

Habituellement au prix de 179 euros, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75t sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 99 euros pour les membres Amazon Prime.

Au premier abord, les Jabra Elite 75t, reprennent les grandes lignes des 65t, un design qui a fait le succès de la marque. C’est au niveau des dimensions que les écouteurs se différencient, qui passent de 27 x 30 x 22,5 mm pour les 65t à seulement 21,29 x 19,4 x 16,2 mm pour ce modèle.

Le confort est toujours au rendez-vous, grâce à la forme intra auriculaire. Les écouteurs s’adapteront parfaitement à la forme de votre oreille. L’ensemble est robuste et bénéficie d’une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures.

Une excellente qualité sonore

Concernant le côté audio, la marque danoise propose un rendu excellent dans les aigus, très bon dans les médiums, mais un peu plus discret avec les basses. Sachez qu’il est possible d’améliorer le son, selon vos attentes et vos goûts, grâce au très bon égaliseur de l’application Jabra Sound+ disponible sur iOS et Android. Contrairement à la génération précédente, les 75t profitent de la réduction de bruit active par le biais d’une mise à jour. Grâce au mode ANC, vous pourrez éliminer les bruits de fond, ou rester à l’écoute de l’environnement autour de vous avec la fonctionnalité HearThrough permettant d’entendre les bruits extérieurs. Notez la présence du mode Play/Pause, qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Quant à l’écoute, elle reste stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0. De plus, la fonction multipoint vous permettra de basculer facilement vers un autre appareil. Les écouteurs sont donc très pratiques à utiliser au quotidien pour passer de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion.

Des heures d’écoute grâce à sa bonne autonomie

De plus, ils offrent une belle autonomie de cinq heures et demie en une seule charge, et jusqu’à 28 heures avec le boîtier de recharge selon le constructeur. Avec la réduction de bruit activée, ce nombre descend à 24 heures, ce qui reste très correct. Ce modèle n’est en revanche pas compatible avec la charge sans fil, mais se recharge rapidement via le port USB-C.

D’autres fonctionnalités viennent s’ajouter au tableau : la réduction de bruit pour les appels téléphoniques ou encore la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour faire appel à votre assistant favori. Ces écouteurs intra auriculaires accueillent également des boutons pour contrôler la musique et les appels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les écouteurs True Wireless Jabra Elite 75t.

