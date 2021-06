Crucial MX500 : ce SSD très populaire est en promotion pour le Prime Day

Si vous souhaitez profiter de temps de chargement réduits et de lancements rapides, il vous faudra miser sur un SSD. Le modèle Crucial MX500, avec 1 To, se négocie actuellement à un très bon prix à l'occasion du Prime Day : son prix passe de 117,59 euros à seulement 80,99 euros sur Amazon.

Nettement plus solides que les disques durs classiques, les SSD sont devenus des références pour stocker des contenus, mais aussi pour réduire les temps de téléchargement. Des qualités autant appréciées pour le gaming que pour le travail. Le SSD Crucial MX500 est une référence dans sa catégorie et profite aujourd’hui du Prime Day pour s’afficher à prix réduit.

Les caractéristiques du SSD Crucial MX500

Des vitesses jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 510 en écriture

La technologie 3D NAND au rendez-vous

Plus robuste qu’un disque dur classique

Initialement proposé à 117,59 euros, le SSD Crucial MX500 de 1 To est actuellement affiché à 80,99 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Vous devrez être membre Amazon Prime pour bénéficier de cette offre.

Si vous souhaitez acquérir un SSD de 1 To de la même marque, mais un poil moins cher, vous pourrez opter pour le Crucial BX500, qui propose quand à lui des vitesses de transfert allant jusqu’à 540 Mo/s. Son prix passe de 101,99 euros à 71,50 euros pour le Prime Day.

Un disque plus solide

Comme dit précédemment, les SSD disposent d’une conception plus solide et robuste que les disques durs traditionnels. Cela s’explique par leur absence de pièces mécaniques, ce qui leur permet de mieux résister aux chocs et aux vibrations.

Avec son format standard de 2,5 pouces, ce SSD Crucial MX500 pourra facilement s’intégrer à l’intérieur de votre PC portable ou votre tour PC, ou même dans un boîtier de disque dur externe si besoin. Il se logera dans votre appareil via son port SATA III, cadencé à 6 Gb/s. En revanche, les ultrabooks seront trop fins pour accueillir ce SSD.

Des vitesses de transfert élevées

Ce SSD de 1 To propose non seulement une capacité de stockage plus que confortable, mais également une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre 560 Mo/s, et jusqu’à 510 Mo/s en écriture. Cela suffira largement à démarrer votre machine de manière très rapide, ainsi qu’exécuter vos logiciels sans encombre et naviguer sur Internet de façon fluide. Les temps de chargement seront eux aussi considérablement réduits, ce qui sera un très bon point pour les joueurs et joueuses sur PC. Ajoutons à cela la technologie 3D NAND, qui apportera un boost d’endurance et permettra d’économiser de l’énergie.

