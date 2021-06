Microsoft profite du Prime Day pour baisser le prix de son PC portable abordable

Le Surface Laptop Go est moins cher que les autres PC portables de la gamme classique de Microsoft. Et pour le Prime Day d'Amazon, la firme de Redmond décide de le rendre encore plus abordable que d'habitude - avec des remises allant jusqu'à 32 % selon le modèle choisi.

Les produits Microsoft portant la mention Go sont là pour apporter des alternatives moins onéreuses à la catégorie auxquels ils appartiennent. On l’a déjà vu pour les tablettes, mais aussi plus récemment pour les ordinateurs portables avec le Surface Laptop Go. Son prix plus abordable que les autres est d’ailleurs en forte baisse pour le Prime Day.

La fiche technique du Microsoft Surface Laptop Go

Un écran 12,4 pouces au format 2:3

Un processeur i5 10e gen + 8 Go de RAM

128 Go ou 256 Go de stockage via un SSD ultra rapide

Au lieu de 999 euros, le Microsoft Surface Laptop Go avec une capacité de 256 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 679 euros pour les membres Amazon Prime. Et le modèle 128 Go passe de 799 à 639 euros.

Un laptop compact avec un écran plus grand qu’il n’y paraît

Le Microsoft Surface Laptop Go est un ordinateur portable que l’on aime transporter avec soi. La machine pèse seulement 1 kilo sur la balance et propose de petites dimensions (28 x 20 x 1,6 cm) pour se glisser facilement dans un sac. Le design est aussi un atout, car il hérite de l’excellence des finitions et le souci du détail qui ont fait la réputation de la gamme Surface Laptop de Microsoft.

On trouve ensuite une grande dalle LCD de 12,4 pouces, en tout cas plus grande que la normale puisque son format 2:3 lui permet d’afficher autant d’informations qu’un écran de 13 pouces de diagonale. La définition n’est en revanche pas de 1 920 x 1 080 pixels, mais de 1 536 x 1 024 pixels, donc en dessous du Full HD. Pour autant, l’utilisation de ce PC portable abordable ne se fait pas bouder tant elle est pratique et intuitive, que ce soit pour la navigation web ou ouvrir de grandes pages de travail pour plus de confort visuel.

Des performances correctes pour le prix

C’est un PC portable qui s’adresse avant tout aux étudiants et aux travailleurs. Son SSD apporte une grande rapidité dans l’exécution des diverses tâches quotidiennes, tout comme Windows 10 S qui s’allumera en seulement une dizaine de secondes, et encore moins quand la machine est en veille. Très pratique quand vous changer de classe ou si vous avez besoin de prendre rapidement des notes en réunion.

Mais si c’est la puissance que vous recherchez, le Surface Laptop Go n’est pas un ordinateur pour vous. Avec son Intel Core i5 1035G1 de dixième génération et ses 8 Go de mémoire vive, il est capable de lire des logiciels gourmands et de proposer une expérience utilisateur sans ralentissements, mais vous pouvez l’oublier avec les jeux 3D, comme Fortnite qui se liera en faible à 20 fps. On fait pas de miracles sans carte graphique dédiée, mais ça suffit pour faire une partie d’Among Us ou de Hearthstone de temps en temps.

En ce qui concerne l’autonomie, on peut dire que l’ordinateur abordable de Microsoft est dans la moyenne en tablant sur une utilisation de 7 heures avec un usage mixte mêlant navigation, bureautique, un peu de retouche photo légère et du streaming de musique. Ça tient toute la journée, mais si besoin la charge rapide via USB-C est plutôt efficace. En bref, un excellent PC mais uniquement pour des usages web et bureautique.

