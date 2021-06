Le Prime Day vous fait économiser 100 € sur la Samsung Galaxy Watch 3

C'est bientôt la fin du Prime Day chez Amazon et il y a pourtant nombre de références tech encore en réduction. Il serait dommage de ne pas en profiter surtout avec cette Samsung Galaxy Watch 3 qui perd 100 euros, quel que soit le modèle qui vous convient.

C’est l’occasion de s’offrir une montre connectée de qualité lors de ce Prime Day. La Samsung Galaxy Watch 3 est de celle-ci et voit son prix chuter drastiquement lors de l’évènement. En effet, ce modèle perd 100 euros sur son prix régulier et sur la plupart des versions, qu’elles soient en 41 ou 45 mm, compatible uniquement Wi-Fi et Bluetooth ou avec la 4G en plus.

Les caractéristiques de la Samsung Galaxy Watch 3

L’écran Super AMOLED

Un nombre conséquent de capteurs pour le sport et le quotidien

L’autonomie de deux jours environ

Au lieu de 369 euros, la Samsung Galaxy Watch 3, en version 41 mm, est aujourd’hui disponible en promotion à 269 euros sur Amazon pendant le Prime Day, soit le prix le plus bas constaté pour cette montre connectée.

On trouve également une promotion exclusive Prime Day pour la version 41 mm et 4G qui passe de 419 à 319 euros, là encore, le prix le plus bas constaté sur Amazon.

La même réduction est appliquée pour le modèle 45mm, mais uniquement en version Bluetooth.

La Samsung Galaxy Watch 3 est la dernière montre connectée du constructeur coréen. À ce titre, elle profite d’une multitude dévolutions et d’ajustement pour parfaire la formule. Elle réintègre par exemple la lunette rotative du premier modèle qui avant tant manqué à la seconde version. Cette dernière permet de naviguer plus facilement dans les menus avec un OS centré autour de son utilisation.

L’écran de 1,2 pouce -pour la version 41 mm- profite toujours de la technologie Super AMOLED et de son contraste infini pour un affichage parfait, quelle que soit la luminosité ambiante. Il dispose d’ailleurs d’une définition est de 360 x 360 pixels avec un pique de luminosité adaptatif automatiquement ou manuellement sur 10 niveaux. La fonctionnalité Always-On fait également son apparition et permet de garder l’écran de la montre constamment allumé en préservant au maximum la batterie.

Des capteurs en veux tu ? en voilà !

Avec l’apport du SoC Exynos 9110, la Galaxy Watch 3 profite d’une puissance sans pareil sur ce type d’appareil. L’expérience est ultra fluide et l’interface One UI Watch 2.0 contribue grandement à cette fluidité globale. Forcément, l’aspect sportif est bien mis en avant. La montre propose un suivi précis des séances sportives avec jusqu’à 42 activités, sans oublier qu’elle est bardée de capteurs pour suivre l’activité et profite du GPS pour suivre son parcours. Elle compte aussi sur un capteur de rythme cardiaque ainsi qu’un électrocardiogramme.

L’autonomie quant à elle n’est pas son fort, mais elle a au moins le mérite d’être au-dessus de l’Apple Watch. Il faut compter sur deux jours en fonction des usages. Cette autonomie varie en fonction du modèle, les versions 45 mm ayant une plus grosse batterie que les versions 41mm

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Samsung Galaxy Watch 3.

