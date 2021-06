L’un des meilleurs SSD NVMe 500 Go du marché est en promotion chez Amazon

Si vous recherchez un SSD NVMe performant avec une capacité de stockage confortable, nous vous conseillons le WD Black SN750 de 500 Go. Son prix est en baisse actuellement sur Amazon en passant d'un prix barré de 165,99 à 80,29 euros.

Il est aujourd’hui bien plus économique et surtout bien plus pratique de s’offrir et de passer au NVMe pour le stockage de son PC portable ou de bureau. Les prix ont littéralement fondu ces dernières années et ces petits modules deviennent aujourd’hui des standards incontournables. Western Digital l’a bien compris et est devenu l’un des acteurs majeurs dans le domaine avec sa gamme BLACK directement orientée vers les joueurs et les créateurs de contenus. D’ailleurs, le modèle WD Black SN750 de 500 Go est à -50 %.

Les avantages du SSD NVMe WD Black SN750

Le format compact peu consommateur d’énergie

Des débits allant jusqu’à 3 430 Mo/s en lecture

Une garantie de 5 ans constructeurs

Au lieu d’une centaine d’euros habituellement, le SSD NVMe WD Black SN750 d’une capacité de 500 Go de stockage est aujourd’hui disponible à 80,29 euros sur Amazon dans sa version avec dissipateur thermique.

La version sans dissipateur thermique est encore moins chère en passant 145,99 à 73,99 euros.

Un SSD NVMe, c’est quoi ? 👇

Depuis maintenant quelques années, les SSD ont remplacé les disques durs classiques. Entre le gap de performances et la fiabilité générale, il n’y a aucune comparaison. Les SSD de type NVMe vont encore plus loin en cassant la limite imposée par le format SATA, ces derniers utilisent le protocole PCI Express et les vitesses de transfert sont donc bien plus élevées. Le modèle de ce bon Plan est de la marque Western Digital avec un module de 500 Go que l’on branche directement sur un port PCI de carte mère interne ou que l’on peut utiliser dans un boîtier externe compatible. Il est d’ailleurs compatible avec tous les systèmes d’exploitation.

Des taux de transferts décuplés par rapport à un SSD classique.

Du côté des performances, ce modèle SN750 propose des vitesses de transfert très confortables, estimées à 3500 Mo/s en lecture et jusqu’à 3,47 Go/s en lecture séquentielle et 2,60 Go/s en écriture. C’est donc une très bonne option pour démarrer très rapidement votre OS ou pour lancer vos logiciels et jeux. De manière globale, les temps de chargement fortement réduits pour n’importe quel programme stocké dessus. Ce modèle dispose d’une capacité de 500 GO, ce qui est assez pour y stocker les jeux et les logiciels que vous utilisez le plus au quotidien.

Il est à noter que ce modèle dispose de deux versions: avec et sans dissipateur thermique. Tout dépend donc de votre utilisation, le dissipateur sera utile notamment s’il doit se trouver dans un PC portable, là où il sera moins nécessaire dans un boîtier PC plus ventilé.

Pour aller plus loin

Pour en savoir encore plus sur les différents modèles de modules NVMe nous vous invitons à lire notre guide des meilleurs SSD NVMe à choisir en 2021.