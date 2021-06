Surpass 8 Pro en solde : roulez en trottinette électrique pour 149 €

Bien pratiques pour les déplacements quotidiens, les trottinettes électriques ont le vent en poupe depuis quelques années. En dehors de Xiaomi, d'autres marques proposent elles aussi d’excellents produits. C’est le cas de la marque Surpass qui propose sa 8 Pro à un prix abordable et le devient davantage pour ce début de soldes 2021. Son prix est en baisse sur Cdiscount : 149 euros au lieu de 199.

Surpass est une marque française spécialisée dans la mobilité urbaine. Que ce soit dans les vélos et les trottinettes électriques, la marque à la particularité de proposer des produits à un prix accessible. Elle propose par exemple sa trottinette électrique pour moins de 200 euros : la Surpass 8 Pro. C’est une trottinette que nous avons eu l’occasion de tester chez Frandroid et il faut dire que le rapport qualité-prix est très bon. D’autant plus que cette dernière profite actuellement d’une réduction de 50 euros à l’occasion des soldes d’été 2021.

En quoi la Surpass 8 Pro est-elle intéressante ?

Légère et pliable

Vitesse 25 km/h et autonomie 25 km

Les différents modes, visibles sur l’écran du guidon

Excellent rapport qualité-prix

Habituellement au prix de 199 euros, la trottinette électrique Surpass 8 Pro est disponible en promotion au prix de 149,99 euros sur Cdiscount.

Surpass 8 pro : idéale pour rouler selon les normes françaises👇

Avec la Surpass 8 Pro, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, son moteur de 350 W vous permettra d’atteindre une vitesse maximale de 25km/h, et reste donc dans la limite légale française. Sa batterie de 216 Wh permet de rouler sereinement à pleine vitesse, avec une autonomie moyenne de 25 km pour une personne de 70 kg. Si vous souhaitez la recharger entièrement, comptez entre 4 et 6 heures.

À la fois confortable et robuste

Côté design, on retrouve une trottinette en aluminium et en acier ainsi qu’un plateau recouvert d’un grip antidérapant. Assez robuste, elle peut être utilisée sous la pluie grâce à la norme IPX4. Ses pneus increvables de 8 pouces supporteront les aléas de la route. De plus, la trottinette est équipée d’un système de freinage double combinant un frein moteur électrique à un frein mécanique qui s’actionne en appuyant sur le garde-boue arrière prévu pour cet usage.

Parfaite à transporter

Particulièrement légère (12 Kg), elle peut être très facilement transportée dans les transports en commun. Elle se replie également facilement grâce à un système mécanique présent sur son socle et renforcé par une sécurité qui empêche totalement qu’elle se referme en cours d’utilisation ou qu’elle s’ouvre lorsqu’on la porte.

Avec différents modes de conduites tout en sécurité

Une fois allumé, l’écran avant de la Surpass 8 Pro affiche le niveau d’autonomie et le mode de conduite actuellement utilisé. On y retrouve les 3 modes de conduite : le mode piéton, équilibre et sport. Cela fait d’elle, une trottinette électrique complète.

Pour finir, de jour comme de nuit, vous pourrez compter sur plusieurs éclairages qui indiqueront votre présence aux autres conducteurs grâce à son phare couplé à des bandes rétroréfléchissantes. Un feu-stop leur signalera également si vos freins sont activés, pour encore plus de sécurité.

