Soldes d’été : c’est au tour de l’iPhone 11 (64 Go) de passer sous les 600 euros

Durant les périodes de soldes, il est souvent une bonne idée de se tourner vers les références High Tech de génération précédente pour réaliser encore plus d'économies. C'est ce que propose ce deal avec l'iPhone 11 qui profite d'une baisse de prix le faisant passer sous les 600 euros dans sa version 64 Go.

Malgré l’arrivée de l’iPhone 12, la 11e génération d ‘iPhone n’a pas à rougir de la comparaison et reste un excellent choix pour qui souhaite passer chez la pomme pour un prix bien plus contenu que la nouveauté. C’est le cas avec l’iPhone 11 de 64 Go qui profite d’une baisse de prix pendant les soldes d’été , le faisant passer sous les 600 € chez Amazon, Darty et la Fnac.

Les points clés de l’iPhone 11

Un excellent écran LCD

Compatible avec la charge sans-fil

La puce Apple A13 Bionic, toujours aussi performante

L’iPhone 11 d’Apple est disponible sur Amazon, Darty et la Fnac à 599 euros au lieu de 689 euros dans tous les coloris avec 64 Go de stockage interne.

Un iPhone d’ancienne génération toujours à la page 👇

L’iPhone 11 n’est peut-être pas de première fraîcheur, mais il reste un smartphone très attractif, surtout aujourd’hui. Il conserve globalement le même design que son prédécesseur. On trouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces, qui est d’ailleurs plus lumineux qu’auparavant, et la même taille d’encoche, intégrant Face ID.

Il embarque la puce la puce A13 Bionic. À ce jour, ce n’est plus la puce la plus puissante d’Apple, mais elle ne manque pas de vélocité pour autant. L’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux gourmands en 3D tournent sans aucun souci. En revanche, il faut faire une croix sur la 5G, il n’a été introduit sur l’iPhone que depuis la dernière génération. Côté photo il a droit à un double capteur photo intégrant un objectif ultra grand-angle très convaincant.

Enfin, l’autonomie a également été améliorée grâce aux nombreuses optimisations logicielles via iOS 14. l’iPhone 11 est aujourd’hui capable de tenir toute une journée et il est même compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 11.

