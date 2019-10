Si vous voulez chouchouter vos oreilles avec un excellent casque sans fil, par-dessus le marché équipé d'un système de réduction de bruit efficace, le Bose Headphones 700 semble tout désigné. S'il était plus cher qu'un Sony WH-1000XM3 à sa sortie, il devient aujourd'hui encore plus abordable que son concurrent japonais en s'affichant à 329 euros.

Après l’excellent QC 35 II, Bose est récemment revenu sur le devant de la scène avec un nouveau modèle de casque audio sans fil avec réduction de bruit : le Bose Headphones 700. S’il n’a pas l’intention de remplacer en tout et pour tout l’ancien modèle, force est de constater qu’il fait beaucoup d’ombre à ses concurrents, notamment Sony, grâce à un système de réduction de bruit active bien plus poussé qu’auparavant et une qualité audio toujours aussi exemplaire. C’est simple, il s’agit actuellement du meilleur casque audio pour la rédaction de FrAndroid, surtout à ce prix.

Le Bose Headphones 700 en bref

Une réduction de bruit au niveau de Sony, voire plus

L’autonomie confortable, entre 20 à 30h

La qualité sonore signée par Bose

Le Bluetooth multipoints

Au lieu de 399 euros, le Bose Headphones 700 est aujourd’hui disponible à 329 euros sur Amazon et Boulanger, soit une économie de 70 euros sur le prix d’origine du casque audio. Il est livré avec un câble de charge, un câble audio et un étui de transport.

Retrouvez le Bose Headphones 700 sur Amazon

Retrouvez le Bose Headphones 700 sur Boulanger

Un casque haut de gamme tel que le Bose Headphones 700 ne convient en revanche pas à toutes les bourses, même en promotion. Pour tout de même s’équiper à moindre coût, nous vous recommandons l’ancien modèle qui est lui aussi proposé avec une petite réduction. Le Bose QuietComfort 35 II est en effet disponible à 269 euros sur Amazon, contre 299 euros habituellement.

Le Bose Headphones 700 en détail

En comparaison de l’ancien modèle, le Bose Headphones 700 adopte un nouveau design. Il commence par gagner en finesse grâce à son arceau, d’ailleurs bien différent du QC 35 II. L’articulation ne se fait plus au niveau des bras, mais par un système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison. De plus, le revêtement en mousse est remplacé par du silicone et les boutons physiques sont également supprimés pour laisser place à des zones tactiles de contrôle.

Bose oblige, ce casque audio brille par sa réduction de bruit active et arrive même à faire mieux que son prédécesseur. Il propose 11 niveaux de réduction du bruit ambiante, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via le casque, plus précisément derrière l’écouteur gauche. Le résultat est clairement bluffant, bien au-dessus du QC 35 II et pour le moins équivalent au WH-1000XM3 selon notre test. En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, toutefois avec la célèbre signature marquée de Bose sur les mediums, qui plait ou ne plait pas d’ailleurs.

Le Bose Headphones 700 embarque également quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien, pour ne citer que le support du Bluetooth multipoints par exemple. Cela permet au casque de se connecter à plusieurs sources en même temps et ainsi passer de l’une à l’autre en clin d’œil. Vous pourrez ainsi passer de votre téléphone dans les transports en commun, à votre ordinateur une fois à votre poste de travail.

Enfin, son autonomie est plutôt confortable. En mode sans fil avec réduction de bruit, elle est estimée à une vingtaine d’heures selon le constructeur. Lors de notre test, notez que nous avons pu l’utiliser pendant 28h30 en désactivant la réduction de bruit. Il se recharger via son port USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose Headphones 700.

