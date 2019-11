Derrière les Xiaomi Mi True Wireless et les Xiaomi AirDots, les Xiaomi Redmi AirDots représentent l'entrée de gamme des écouteurs sans fil pour le constructeur chinois. Ils sont aujourd'hui remisés à 13 euros via une vente flash sur Gearbest, un prix tout simplement inédit.

Les Xiaomi Redmi AirDots sont les écouteurs sans fil les plus abordables du marché, et sûrement les meilleurs pour ce prix. Compatibles Bluetooth 5.0, ils offrent une connexion stable pour écouter de la musique au quotidien. Google Assistant est également intégré pour le contrôle avec la voix. De plus, l’autonomie est confortable au quotidien, estimée à 12 heures au total avec le boîtier de recharge. Que demander de plus pour à peine 13 euros ?

Les Xiaomi Redmi AirDots en bref

Le rapport qualité/prix Xiaomi au rendez-vous

Le Bluetooth 5.0 pour une connexion plus stable

La compatibilité avec Google Assistant

L’autonomie très confortable

Par le biais d’une vente flash, les écouteurs sans fil Xiaomi Redmi AirDots sont aujourd’hui disponibles à seulement 13 euros sur Gearbest.

Retrouvez les Xiaomi Redmi AirDots à 13 euros

Les Xiaomi Redmi AirDots en détail

De prime abord, les Redmi AirDots possèdent exactement le même design que les Xiaomi AirDots, à la seule différence que les premiers sont noirs quand les seconds sont blancs. On retrouve alors le design authentique à la gamme en forme de capsule qui vient se placer entièrement dans le creux des oreilles — un peu à la manière des Jabra Elite 65T — et le boîtier de chargement avec la même capacité de 300 mAh pour une autonomie de 12 heures environ.

Toutefois, des différences subsistent entre ces deux modèles pourtant si proches esthétiquement. Tous deux compatibles Bluetooth 5.0, les Xiaomi AirDots utilisent le codec AAC — de meilleure qualité — alors que les Redmi AirDots passent par le codec SBC. Cela n’empêche pas une connexion fluide et stable, mais la précision est tout de même à signaler. De plus, la surface extérieure des oreillettes n’est pas tactile comme sur le modèle blanc, mais de simples boutons physiques sont présents pour changer de musique ou répondre à un appel.

Les Xiaomi Redmi AirDots offrent également la possibilité de déclencher les fonctionnalités liées à Google Assistant en usant simplement de votre voix (ou un pressant deux fois de suite le bouton des écouteurs).

Retrouvez les Xiaomi Redmi AirDots à 13 euros

Découvrez notre prise en main

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre prise en main des Xiaomi Redmi AirDots.