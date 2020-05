Jabra Elite 85h : un casque à réduction de bruit ENFIN abordable lors des French Days

Vous recherchez un casque sans fil à réduction de bruit à petit prix pendant les French Days ? Nous avons la solution : le Jabra Elite 85h passe de 299 à seulement 179 euros chez Fnac/Darty.

Le Jabra Elite 85h n’est pas aussi convaincant que ses concurrents Bose et Sony, mais c’est tout de même un excellent casque que l’on recommande très facilement lorsque son prix chute aussi drastiquement que pendant ces French Days de 2020. On parle aujourd’hui d’une réduction de près de 130 euros sur son prix d’origine !

En bref

Une autonomie au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace

Une qualité audio au rendez-vous, sans signature sonore

Au lieu de 299 euros à son lancement, le casque sans fil Jabra Elite 85h est aujourd’hui disponible à seulement 179 euros sur fnac.com et Darty.

Pour en savoir plus 👇

Le principal atout du Jabra Elite 85h face à la concurrence de son segment est l’autonomie. Il a le mérite de proposer une endurance 36 heures avec la réduction de bruit activée, et 41 heures sans, soit 10 heures de plus que Sony et 20 heures de plus que Bose. De plus, sa batterie se recharge en deux heures seulement, via USB-C.

En revanche, il ne détrône pas les champions de la réduction de bruit, même si elle est plutôt efficace au quotidien. Là où Sony propose de régler minutieusement l’intensité de sa réduction de bruit, Jabra fait beaucoup plus simple avec un bouton « activé/désactivé », où le reste est automatiquement géré par l’IA du casque pour s’adapter autant que faire se peut à votre environnement. Cela reste suffisant pour se couvrir les bruits parasites dans un open-space, par exemple.

Avec son premier casque, Jabra a préféré mettre l’accent sur la qualité audio et il faut dire que le résultat est quasi similaire aux modèles vendus plus cher. Alors oui, quelques codecs sont manquants, mais le savoir-faire se fait ressentir dans les oreilles. On apprécie par ailleurs sa signature sonore beaucoup moins marquée que chez Bose.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Jabra Elite 85h dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Jabra Elite 85h.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.