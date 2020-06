Ce casque sans fil de Sony (avec réduction de bruit) est à moins de 100 €

Le casque WH-710N est l'entrée de gamme des casques à réduction de bruit chez Sony. Il connait aujourd'hui son prix le plus bas sur Amazon depuis son lancement et passe sous les 100 euros.

Doit-on forcément dépenser plus de 250 euros pour profiter d’un casque à réduction de bruit active ? La réponse est non. Sony propose son WH-CH710N équipé de cette technologie à moindre prix, d’autant plus qu’il est actuellement en promotion à son prix le plus bas depuis le lancement.

En bref

Un casque confortable

Une autonomie de 35 heures

Une réduction de bruit à moindre prix

Le Sony WH-CH710 est aujourd’hui disponible à 99 euros sur Amazon au lieu de 150 euros à son lancement. Cela représente une économie de 50 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus👇

Évidemment, avec ses 150 euros à son prix de lancement, sa réduction de bruit n’atteindra pas le niveau de son grand frère (le WH-1000XM3) ou même du Bose Headphones 700. Sony a cependant le mérite de proposer cette technologie à moindre prix pour pouvoir être un minimum isolé de son environnement. La qualité sonore est d’ailleurs tout à fait correcte sur cette tranche tarifaire.

Côté design, le Sony WH-CH710N reprend les codes du WH-1000XM3, le haut de gamme de la marque. Il profite d’un design arrondi qui manquera cependant de quelques finitions. Le casque est également très léger pour le rendre assez confortable à porter, même pendant une longue durée.

Il profite enfin d’une très bonne autonomie de 35 heures, de quoi voir venir la fin son utilisation. Vous pourrez d’ailleurs gagner une heure d’écoute en le rechargeant seulement 10 minutes.

Notre guide d’achat

