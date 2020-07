À peine officialisés, les écouteurs OnePlus Buds sont déjà en promotion

À peine officialisés, les OnePlus Buds sont déjà en promotion. Ils perdent plus de 20 euros sur leur prix initial pour atteindre 67 euros sur Gearbest, contre les 89 euros normalement demandés pour ces nouveaux écouteurs sans fil.

Récemment, l’énorme communication de OnePlus pour son nouveau « flagship killer » a presque occulté l’officialisation des OnePlus Buds. En plus de renouer avec son slogan « Never Settle », la marque chinoise a également présenté ses premiers écouteurs true wireless… au design largement inspiré des AirPods d’Apple. Ils sont d’ailleurs déjà en promotion.

En bref

Un design simple et efficace

Une qualité sonore convenable

Un bon rapport qualité/prix

Avec leurs trois coloris, les OnePlus Buds sont d’ores et déjà disponibles en précommande avec près de 20 euros de réduction et passent alors à seulement 67 euros sur Gearbest. Leur prix initial de 89 euros n’aura vraisemblablement pas duré très longtemps.

Pour en savoir plus 👇

On ne peut pas vraiment dire que OnePlus révolutionne le marché des true wireless avec ses Buds en termes de design. Largement inspirés des AirPods d’Apple, ils ont toutefois le mérite d’être sobres et d’avoir un boitier plutôt compact. Ils tiennent d’ailleurs bien en place et sont confortables à porter.

Si la qualité sonore de ces OnePlus Buds manque un peu d’énergie sur les tonalités les plus basses et les plus aiguës, le rendu est tout de même très correct. On retrouve un son plutôt équilibré qui restitue très bien les musiques jouées. Un très bon point pour leur prix.

Ces écouteurs sont open fit. Concrètement, n’étant pas des intra-auriculaires, ils ne bénéficient donc pas d’une isolation passive. Ils ne bénéficient pas d’une réduction de bruit active non plus, mais à ce prix, c’est largement pardonné. Vous pourrez en plus gérer votre musique depuis les écouteurs avec leurs surfaces tactiles.

Enfin, OnePlus promet jusqu’à 30 heures d’autonomie au total avec le boitier. Un port l’USB-C est également de la partie, il garantit 10 heures d’autonomie pour seulement 10 minutes de recharge, selon le constructeur.

En attendant le test, lisez notre prise en main des OnePlus Buds pour en savoir plus, ou visionner la vidéo ci-dessous.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les OnePlus Buds.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Depuis le 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobiles, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.