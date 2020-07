Les OnePlus Buds se dévoilent avant la présentation officielle

OnePlus va dévoiler ses écouteurs true wireless cette semaine lors de son événement OnePlus Nord. Avant la présentation, voici un aperçu du design des écouteurs.

OnePlus a un plan de communication bien particulier, et la marque a déjà confirmé l’arrivée de ses écouteurs OnePlus Buds très prochainement, en partageant une fiche technique partielle. Officiellement toutefois, nous ne connaissons pas encore totalement le design des écouteurs qui seront présentés avec le OnePlus Nord.

Grâce à des informations dénichées dans la dernière mise à jour du OnePlus 8, le site 9To5Google nous en dit plus sur les écouteurs OnePlus Buds.

Trois coloris et un design classique

Comme on peut le découvrir sur les images, OnePlus va proposer trois coloris pour ses écouteurs, pour être mieux assorti avec le OnePlus Nord. On aurait le droit aux classiques écouteurs blancs et écouteurs noirs, mais aussi à un coloris bleu cyan avec une accentuation vert anis. Comme les AirPods d’Apple, et la plupart des produits du marché, on a le droit à deux écouteurs sans fils et un boitier de recharge à glisser dans la poche.

Le site 9To5Google a également mis la main sur une application permettant de gérer les écouteurs depuis son smartphone. Elle proposerait notamment une fonction « find my device », un égaliseur et une option pour le support de Dolby Atmos. L’application intègre aussi des illustrations pour aider l’utilisateur pendant la phase d’appairage.

Reste désormais à découvrir le prix de ces écouteurs. Le marché des appareils True Wireless connait beaucoup de concurrence, et OnePlus devra trouver le bon tarif pour réussir à se faire une place. Rendez-vous le 21 juillet à 16 heures pour en savoir plus.