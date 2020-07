OnePlus Nord : tout ce qu’on sait sur le smartphone abordable de OnePlus

Le OnePlus Nord est le smartphone abordable que prépare OnePlus pour la fin de ce mois de juillet. Plusieurs informations circulent déjà à son sujet. Nous faisons ici le point sur tout ce qu'il faut retenir.

Le nom du OnePlus Nord veut évoquer un cap à maintenir, une ligne à suivre, comme lorsque l’on se repère avec l’étoile du Berger qui indique, vous le savez sans doute déjà, le nord. Tout cela est bien joli, mais concrètement, que pouvons-nous attendre de ce smartphone qui promet de livrer une expérience utilisateur de grande qualité pour un tarif abordable ? C’est précisément sur cette question que nous allons nous pencher dans cet article.

Contrairement à certains constructeurs, OnePlus n’a jamais vraiment été du genre à commercialiser une foultitude de smartphones chaque année. Le OnePlus Nord viendra ainsi rompre cette stratégie en permettant à la marque d’investir le segment milieu de gamme sans délaisser le marché toujours plus premium visé par ses produits phares.

Une telle initiative avait déjà été tentée avec le OnePlus X, mais sans suite. Cette fois-ci, les ambitions de l’entreprise semblent plus pensées sur le long terme. Il aura toutefois fallu attendre longtemps avant de confirmer le nom officiel du OnePlus Nord connu auparavant sous les appellations « OnePlus 8 Lite » puis « OnePlus Z ».

Plusieurs informations circulent autour du OnePlus Nord. Certaines ont été confirmées par la marque, tandis que les autres doivent encore être vérifiées — mais se montrent déjà très crédibles. Parmi les éléments dont nous sommes sûrs, citons l’écran AMOLED, une technologie d’affichage sur laquelle la marque ne veut pas faire de compromis. Il y a aussi fort à parier que la dalle profite d’un mode 90 Hz pour plus de fluidité.

Should we just announce the #OnePlusNord through memes only? That should also count as a world's first. pic.twitter.com/Fb9urDG9RE

En ce qui concerne l’écran, sachez aussi qu’il est doublement percé dans le coin supérieur gauche pour laisser la place au double capteur selfie. Une image de la face avant d’un prototype avancé du OnePlus Nord a d’ailleurs été officiellement montrée par la marque.

Bien moins officielle — et partagée par le leaker Evan Blass –, une image floue (mais très crédible) dévoilant la supposée fiche technique du OnePlus Nord indique une diagonale de 6,44 pouces.

Notons donc qu’il faut aussi s’attendre à profiter de 8 ou 12 Go de RAM associés à 128 ou 256 Go de stockage. Côté batterie, c’est un accumulateur de 4115 mAh (et son chargeur rapide Warp Charge 30T) qui serait à l’œuvre.

Sur son Pateron (payant), Evan Blass a également partagé des rendus 3D de l’appareil, confirmant au passage un quadruple module photo arrière implémenté dans le sens de la verticale en haut à gauche. Sur Twitter, OnePlus dévoile aussi une toute petite partie du design, la partie basse.

Here’s your chance to WIN one of the first ten #OnePlusNord devices. Ever. And we’re engraving them #01 to #10 to prove it.

To participate:

1. RT and ❤️

2. Fill this => https://t.co/fV4gjm0GXB

Winners will be announced on 21/07 after the #OnePlusNordAR launch. pic.twitter.com/27S7SRkIpA

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020