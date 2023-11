-45 % sur le OnePlus Nord 2T, un smartphone encore plus intéressant pendant le Black Friday

Le Black Friday se termine bientôt, il est donc encore temps de faire de bonnes affaires dans l'univers de la high-tech en s'offrant un nouveau TV 4K, un écran PC ou les derniers composants pour dépoussiérer son setup gamer, ou bien un nouveau smartphone. À l'ordre du jour, on trouve le OnePlus Nord 2T, un smartphone puissant et polyvalent dont le prix chute de 529 euros à seulement 291 euros chez Amazon.

La concurrence sur le segment des smartphones du milieu de gamme est toujours plus féroce entre les constructeurs qui bataillent à proposer des fiches techniques intéressantes au meilleur rapport qualité-prix. OnePlus fait partie de ceux-là et avec son Nord 2T, le constructeur chinois joue la carte de la polyvalence et se révèle être une bonne alternative aux Samsung, Xiaomi, Nothing et compagnie. Pendant le Black Friday, le OnePlus Nord 2T est quasiment à moitié prix sur Amazon.

Le OnePlus Nord 2T en quelques mots

Un bel écran AMOLED en définition FHD+

Tourne avec un MediaTek Dimensity 1300

Compatible avec la recharge à 80 W

Au lieu de 529 euros habituellement, le OnePlus Nord 2T (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 291,59 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Nord 2T. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le OnePlus Nord 2T au meilleur prix ?

Il ne manque pas d’allure

Après un excellent Nord 2, OnePlus peaufine la formule avec le Nord 2T qui reprend le look de son prédécesseur avec les mêmes mensurations et des lignes arrondies. Un verre Gorilla Glass 5 est présent pour assurer sa protection, en revanche, une certification IP contre l’eau et la poussière manque à l’appel. L’écran de 6,43 pouces est une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une très bonne couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 qui atteint les 107 %.

Même sur le segment des smartphones du milieu de gamme, l’appareil photo est un critère important et la concurrence est rude. Il n’y a qu’à voir les Google Pixel… Le OnePlus Nord 2T se dote d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,9), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,2). Pour son prix, ce smartphone parvient à proposer des clichés de bonne qualité avec un piqué convenable, un bon niveau de contraste et une colorimétrie naturelle. L’ultra grand-angle et le mode nuit sont moins bien maîtrisés mais restent à un niveau acceptable.

Un smartphone à moins de 300€ capable de lancer les jeux 3D

Là où le OnePlus Nord 2T brille vraiment, c’est au niveau des performances de son SoC, en particulier au niveau du gaming. Le MediaTek Dimensity 1300 associé à 12 Go de RAM rend son utilisation agréable au quotidien, avec une bonne gestion du multitâche bien que notre test ait décelé de rares ralentissements. Pour les gros jeux du Play Store, nous avons réussi à faire tourner Fortnite avec les graphismes au max avec une moyenne de 46 à 57 FPS avec des pics à 60 FPS, il faut cependant faire attention à la chauffe.

Le OnePlus Nord 2T est un smartphone bien sous tous les aspects, hormis celui de l’autonomie. Notre protocole de test ViSer a déterminé que la batterie de 4 500 mAh avait une autonomie de 9h20 en utilisation active, ce qui peut lui permettre de tenir une journée en utilisation normale. C’est dans la fourchette basse. Mais le Nord 2T se rattrape avec sa recharge de 80 W qui lui permet de passer de 0 % à 100 % en une demi-heure, ce qui peut sauver la mise avant de partir en soirée par exemple.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus Nord 2T.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.