La version 12+256 Go du OnePlus Nord est à son prix le plus bas sur Amazon

Avec une note de 9/10, le OnePlus Nord premier du nom a su convaincre la rédaction. Et même avec l’arrivée de son successeur, ce smartphone reste une bonne référence dans le milieu de gamme. D’autant plus quand sa version 12+256 Go est à 335 euros au lieu de 499 euros habituellement.

Le OnePlus Nord reste un très bon smartphone milieu de gamme. Il propose des caractéristiques techniques excellentes qui sauront satisfaire la plupart des besoins, sans avoir à briser votre tirelire pour acheter un smartphone premium. Il se vend à un prix abordable tout en promettant d’exploiter au mieux le savoir-faire de la marque. Avec l’arrivée de la deuxième génération et les soldes, ce dernier voit son prix chuter grâce à une réduction de plus de 160 euros.

Les points essentiels à retenir du OnePlus Nord

Son bel écran AMOLED 90 Hz ;

Son puissant Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM ;

Sa bonne autonomie couplée à la charge rapide jusqu’à 30 W ;

Son interface OxygenOS très appréciée.

Lancé au prix de 499 euros, le OnePlus Nord 5G (12+256 Go) profite des soldes pour s’afficher à seulement 335 euros sur Amazon, soit 33 % de remise immédiate.

Toujours parmi les meilleurs smartphones milieu de gamme

Le OnePlus Nord incarne le milieu de gamme de la marque et déploie de nombreuses qualités sur un segment tarifaire relativement abordable. Avec ce modèle, le constructeur a tenu a présenter un smartphone qui assure très bien l’essentiel et se montre très efficace au quotidien. Esthétiquement, il n’a rien d’innovant et c’est justement ce que l’on apprécie. Il propose un design maîtrisé avec un écran plat aux bordures fines et un poinçon en haut à gauche dissimulant la caméra frontale. Le Nord offre une belle prise en main malgré un écran d’une diagonale de 6,5 pouces. Il profite même d’une dalle AMOLED affichant une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une bonne fluidité.

Pour faire tourner le OnePlus Nord, son constructeur mise sur un Snapdragon 765G, une puce Qualcomm compatible 5G, épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration est performante au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou pour faire tourner des applications gourmandes. Si cette puce est conçu pour apporter une expérience solide en jeu, ce n’est pas toujours stable mais vous pourrez profiter de sessions plus agréables en 30fps. Outre cela, le téléphone s’accompagne de l’interface personnalisable Oxygen OS qui devrait fusionner avec un autre OS.

Limité côté photo… mais doté d’une charge rapide efficace

Le Nord n’est pas le photophone de l’année, mais propose un quadruple capteur 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, qui répondra aux besoins de nombreux utilisateurs. Le capteur principal se montre convaincant en plein jour et offre de beaux clichés avec un niveau de détails plutôt satisfaisant. À l’avant, vous pourrez compter sur un objectif de 32 mégapixels, pour prendre vos plus beaux selfies. En revanche, une fois la nuit tombée, la qualité photo pêche un peu et le mode Macro n’est pas vraiment utile.

Afin de profiter pleinement des atouts du OnePlus Nord, ce dernier embarque une batterie de 4 115 mAh, laquelle permet de faire fonctionner le smartphone une journée voire plus selon votre utilisation. Au cas où, sachez que ce modèle est compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W qui permet de récupérer environ 50 % en une trentaine de minutes. La charge sans fil n’est évidemment pas présente sur cette tranche de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord.

