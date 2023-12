Pour Noël, Amazon déstocke le très bon OnePlus Nord à un prix inédit

Le OnePlus Nord premier du nom a beau être sorti en 2020, cette référence est encore très appréciée et voit aujourd'hui son prix fortement chuter pour sa version 12 + 256 Go : 219 euros au lieu de 499 euros.

Avec sa gamme Nord, OnePlus a renoué avec son ADN en proposant des appareils aux caractéristiques techniques poussés, tout en conservant un prix contenu. Aujourd’hui, le premier du nom reste satisfaisant, puisqu’il assure très bien l’essentiel et se montre vraiment agréable à utiliser. Mieux encore, la version 12 + 256 Go du OnePlus Nord coûte 280 euros de moins.

Le OnePlus Nord plaît toujours pour…

Son design maîtrisé et sa dalle Amoled à 90 Hz

Ses bonnes performances

Son interface soignée et agréable à utiliser

Le OnePlus Nord équipé de 12 Go de RAM et 256 Go stockage est sorti au prix de 499 euros. Aujourd’hui, Amazon fait chuter son prix à 219,90 euros seulement.

Pourquoi le OnePlus Nord est une bonne affaire ?

Même après trois années d’existence, le OnePlus Nord fait très bien l’affaire. Son design maîtrisé, son écran plat aux bordures fines et son poinçon en haut à gauche, sont toujours dans l’air du temps. Même avec sa diagonale assez grande (6,5 pouces), le téléphone est facile à manipuler et offre une bonne prise en main. Sa dalle Amoled en Full HD+ et 90 Hz est un plaisir à utiliser et ne manque pas de fluidité.

Sa puce Snapdragon 765G de Qualcomm compatible 5G, épaulé par 12 Go de RAM, assure encore de bonnes performances. Néanmoins, en jeu, ce n’est pas toujours stable, mais vous pourrez profiter de sessions plus agréables en 30 fps. Et grâce à l’interface personnalisable Oxygen OS, l’expérience utilisateur est réussie. En photo, le Nord n’est pas mauvais, on apprécie la bonne qualité des images de jour et le mode 48 mégapixels plutôt intéressant. En revanche, une fois la nuit tombée, la qualité photo pêche un peu et le mode Macro n’est pas vraiment utile.

Quant à son autonomie, il est capable de tenir une journée avec un usage classique, et grâce à son chargeur 30 W, il récupère environ 50 % en une trentaine de minutes.

Envie de plus d’informations sur l’appareil ? Retrouvez notre test sur le OnePlus Nord.

Si vous souhaitez plutôt investir dans un modèle plus récent, le OnePlus Nord 2 est également en promotion.

