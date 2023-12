OnePlus Nord 2 : un bon smartphone bradé pour Noël à -45 % sur Amazon

Offrir un smartphone pour Noël demande un sacré budget, mais on peut tomber sur certaines offres intéressantes comme celle-ci sur le OnePlus Nord 2. L'une des meilleures références milieu de gamme en 2021. Aujourd'hui, son prix s'adoucit en tombant à 269 euros, contre 499 euros pour sa version 12 + 256 Go.

Avec le départ de la marque Oppo sur le marché européen, on avait peur de voir partir également OnePlus. Pourtant, la firme chinoise est bien présente, et frappe fort en introduisant son premier smartphone pliant, le OnePlus Open, et en programmant la sortie de son prochain fleuron, le OnePlus 12. Ce n’est donc pas la fin pour le constructeur, et ses appareils sont toujours recommandables, comme le très bon OnePlus Nord 2 qui tombe à moins de 270 euros dans sa version plus musclée.

Le OnePlus Nord 2 est encore bon smartphone pour…

Son bel écran Oled à 120 Hz

Ses bonnes performances et sa fluidité OxygenOS

Sa charge rapide 65 W

Lancé au prix de 499 euros dans sa configuration avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, le OnePlus Nord 2 se négocie aujourd’hui à 269,99 euros seulement sur Amazon.

Pourquoi choisir le OnePlus Nord 2 ?

Bien que le OnePlus Nord 2 a depuis vu 2 modèles lui succéder, le Nord 2T et le Nord 3, cet appareil reste intéressant en 2023. Il assure une expérience fluide au quotidien, et cela, grâce la puce Dimensity 1200-IA qu’il embarque. Et avec 12 Go de mémoire vive, il va pouvoir exécuter les tâches sans problème. Il est même en mesure d’offrir une expérience de gaming suffisamment confortable et stable. On peut aussi mentionner la compatibilité 5G. Il s’accompagne d’un bel écran Amoled de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS pour assurer une bonne fluidité.

Le capteur principal est convaincant, il peut parfois avoir ce côté pop, en proposant des couleurs vives et saturées qui peuvent déplaire à certains qui souhaiteraient obtenir une représentation fidèle. La photo n’est pas son point fort, mais ce smartphone proposera des clichés réussis et corrects de jour. Quant à l’endurance, il peut tenir une journée et une fois à plat, le smartphone se recharge de 5 à 100 % en 30 minutes grâce au bloc d’alimentation de 65 W.

Pour un avis plus détaillé, retrouvez notre test sur le OnePlus Nord 2.

Si vous souhaitez comparer le OnePlus Nord 2 avec des références plus récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2023.

