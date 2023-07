OnePlus n’est pas encore parti et sort un nouveau smartphone en catimini

OnePlus a dévoilé son OnePlus Nord 3. Habituellement, les smartphones de cette gamme sont annoncés en grande pompe. Ici, nous n'avons eu aucun lien avec la marque. Le téléphone semble bel et bien commandable en France.

OnePlus ou OneLess ? C’est un peu la question qui nous taraude depuis plusieurs mois, à mesure qu’avance le désengagement d’Oppo du marché français (rappelons que OnePlus est une sous marque de OnePlus). Le OnePlus Nord 3, qui vient tout juste d’être annoncé, apporte un peu plus d’eau à notre moulin, mais il complique aussi la perception qu’on pourrait avoir. Explications.

Une sortie dans un silence complet

Lorsque le OnePlus Nord premier du nom est sorti, c’était une toute nouvelle gamme lancée en grande pompe par OnePlus. Son but était de renouer avec l’identité de base de la marque, le fameux flagship killer, un smartphone accessible, mais qui offrait un niveau de qualité équivalent au premium. Le OnePlus Nord 2 avait été annoncé en 2021 avec le même entrain et OnePlus nous parlait même de « midship killer », en forme de clin d’œil.

Pour ce OnePlus Nord 3, c’est le silence complet. Il faut dire que les personnes qui s’occupaient de la marque en France et avec qui nous avions l’habitude d’échanger ne travaillent plus pour OnePlus et que nos seuls contacts ne sont plus basés en France. Nous avons donc appris la sortie de ce téléphone via sa page officielle, tout bêtement.

Dommage, car le smartphone promet

Voilà qui est bien dommage, car ce OnePlus Nord 3 ne manque pas d’arguments. Il semble contenir tout ce qu’on attend d’un smartphone de milieu de gamme avec l’identité de OnePlus par-dessus ça.

On retrouve par exemple l’alert slider, la charge rapide 80W, un écran Oled de 6,74 pouces en 40-120 Hz s’il vous plait, ou encore un capteur principal IMX 890 de 50 Mpx avec OIS. Cela parait très honnête sur le papier pour un produit vendu 500 euros à son lancement (il passera à 550 euros plus tard).

Livré sous Android 13, il intègre une puce MediaTek Dimensity 9000, soit une puce de smartphone haut de gamme de 2021. Il est aidé de 8 à 16 Go de RAM LPDRR5X et de 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1. Ajoutons une grosse batterie de 5000 mAh pour compléter une bien belle fiche technique.

Vous pouvez quand même le commander

Si l’on en croit le site de OnePlus, il est possible de précommander le OnePlus Nord 3 en France. C’est déjà une petite nouvelle en soi. Même si la marque a confirmé continuer son envie de s’engager en France, le désengagement d’Oppo et la disparition d’Artech, l’entreprise qui gérait OnePlus en France, ne présageait pas forcément d’un futur grandiose.

Pour l’acquérir en précommande, il vous ne coutera 450 euros pour sa version 8 Go + 128 Go et 500 euros pour sa version 16 + 256 Go, en sachant que le prix de cette dernière devrait grimper à 550 euros ensuite. La livraison est promise à partir du 19 juillet.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).