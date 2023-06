Le OnePlus Nord 3 a l’air d’être tout ce que les fans de OnePlus attendent

OnePlus dévoilera le 5 juillet prochain les OnePlus Nord 3, Nord CE 3 et Buds 2r. Des appareils qui devraient se montrer accessibles et plutôt bien équipés si l'on en croit les premiers élément distillés par la marque.

C’est quoi un OnePlus ? Si cette question risque de gagner en popularité en cas de départ effectif de la marque du territoire français (ce qui n’est pas encore sûr), elle peut aussi interroger sur l’identité de la marque. En effet, le rapprochement très remarqué avec Oppo, notamment sur l’interface OxygenOS qui ressemble de plus en plus à ColorOS, la disparition de l’alert slider sur certains modèles… tout cela interroge.

Le OnePlus Nord 3 a l’air d’avoir été conçu pour, au pire rassurer, au mieux faire taire les critiques. La marque a déployé une page dédiée pour ce futur téléphone, ainsi qu’un OnePlus Nord CE 3 et de nouveaux écouteurs, les OnePlus Nord Buds 2r. Ils seront entièrement dévoilés le 5 juillet prochain. Nous avons demandé à la marque si une sortie en France était prévue et nous mettrons à jour cet article en cas de réponse.

Un OnePlus Nord 3 qui promet

Même si toute la configuration du OnePlus Nord 3 n’a pas été dévoilée, certains éléments nous permettent déjà de deviner que OnePlus veut parler à sa base. On note par exemple la présence d’un alert slider sur le côté du téléphone, l’une des marques de fabrique de OnePlus. L’écran plat 120 Hz 6,7 pouces, qu’on espère Oled semble aussi un bon choix.

Surtout, notons la présence d’un capteur de type un pouce, l’IMX 890. Ces capteurs de grande taille permettent, en théorie, d’attraper des clichés plus nets et plus détaillés grâce à une meilleure captation de la lumière. Le voir déployer sur un smartphone d’entrée de gamme ressemble tout à fait l’idée que l’on se fait de OnePlus, la marque qui a popularisé le terme « flagship killer ».

OnePlus Nord CE 3 et Buds

En plus du Nord 3, OnePlus devrait dévoiler un OnePlus Nord CE 3 et des Buds 2r. Le Nord CE 3 apparait comme une version plus accessible du Nord 3. On sait par exemple qu’il possèdera une puce Snapdragon 782G, adaptée aux smartphones de milieu de gamme.

Les OnePlus Nord Buds 2r pour leur part auront pour eux des transducteurs de grande taille : 12,4 mm.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).