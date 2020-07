Notre prise en main du OnePlus Nord : cap vers le succès ?

Introduction

Le OnePlus Nord vient tout juste d'être officialisé et nous avons déjà pu le prendre en main afin de vous faire part de nos premiers retours sur ce smartphone promettant une excellente expérience utilisateur pour un prix abordable.

Le OnePlus Nord a été présenté officiellement. Qu’on l’aime ou non, ce nom a le mérite d’intriguer un petit peu. L’appellation « Nord » vise à montrer que la marque s’est fixé un cap, un objectif précis : celui d’offrir un smartphone très agréable à utiliser pour tarif abordable. La mission est-elle réussie ? Voici notre prise en main pour répondre partiellement à cette question en attendant le test complet que nous publierons dans quelques jours.

Fiche technique du OnePlus Nord

Modèle OnePlus Nord Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur OxygenOS Taille d'écran 6.44 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 408 ppp Technologie Super AMOLED SoC Snapdragon 765G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) Capteur 1 : 32 MPX

Capteur 2 : 8 MPX Enregistrement vidéo 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4115 mAh Dimensions 73.3 x 158.3 x 8.2mm Poids 184 grammes Couleurs Noir, Bleu Prix 399€ Fiche produit Voir le test

Notre vidéo de prise en main

Un design tout en maîtrise et un alléchant écran

Le OnePlus Nord n’essaie pas de révolutionner l’esthétique classique des smartphones ni de proposer une prise en main aux sensations radicalement innovantes. Ce produit se contente tout simplement d’offrir un design agréable à utiliser au quotidien, sans chercher à se montrer plus sophistiqué que nécessaire. On retiendra ainsi les dimensions plutôt contenues de l’appareil. Ne parlons pas non plus de smartphone compact, mais il est clairement moins massif qu’un OnePlus 8 Pro. Même remarque sur ses 184 grammes : c’est moins lourd qu’une bonne partie des modèles que nous avons vus surgir ci et là en 2020 à 200 grammes ou plus, mais ce n’est pas un poids plume pour autant.

La bonne finition sur les tranches et le dos en verre participent par ailleurs à la bonne impression générale dégagée par le OnePlus Nord en main. Attardons-nous un peu sur le double poinçon en façade, dans le coin supérieur gauche de l’écran plat. La plupart du temps, cette bulle ne m’a point dérangé, mais si on se montre un peu tatillon, on pourrait un peu regretter la gêne qu’il représente pour l’immersion dans l’image. En fonction des images ou des vidéos visionnées, l’œil peut être attiré par cette petite surface vide.

Retournons l’appareil. Comme on l’a déjà dit, le dos est en verre et, sur notre modèle de test, nous profitons d’un coloris bleu clair assez original, mais salissant. Une variante grise existe également. Le module photo arrière est logé en haut à gauche dans le sens de la verticale et un peu protubérant, mais pas au point de déstabiliser significativement le téléphone quand il est posé à plat.

La face arrière du OnePlus Nord // Source : Frandroid Le lecteur d’empreintes dans l’écran du OnePlus Nord // Source : Frandroid

Le lecteur d’empreintes est placé dans l’écran — un peu lent à configurer, il semble toutefois bien rapide à l’exécution, du moins sur mes premiers jours d’utilisation. L’Alert Slider, ce composant si cher à OnePlus, est bien de la partie, sur la tranche droite au-dessus du bouton de déverrouillage. Pour rappel, ce loquet permet d’alterner rapidement entre les modes silencieux, vibreur et sonnerie. Pour changer le volume sur le OnePlus Nord, il faudra regarder sur la cote gauche.

Pas de prise jack 3,5 mm au programme, ni de tiroir microSD. Sans surprise, et heureusement, c’est bien un port USB-C qu’on trouve en bas du OnePlus Nord. Le téléphone n’est pas certifié IP68, mais la marque indique que quelques gouttes sur l’appareil ne suffiront pas à l’abîmer et que certaines protections permettent de protéger les composants internes dans une certaine mesure.

Le OnePlus Nord a la chance aussi de profiter d’un bel écran AMOLED de 6,44 pouces au format 20:9 avec une définition Full HD+. Point important : un mode 90 Hz est mis à disposition de l’utilisateur pour jouir d’une fluidité accrue sur les interactions avec l’interface OxygenOS basée sur Android 10. Si vous souhaitez économiser un peu de batterie, vous pourrez toujours repasser sur les traditionnels 60 Hz.

À première vue, cette dalle parait vraiment de bonne facture, d’autant plus qu’on peut modifier aisément la colorimétrie de l’écran en faisant un tour dans les paramètres d’affichage.

Un OnePlus Nord plein d’ambition

En ce qui concerne le reste de la fiche technique, retenez que le OnePlus Nord est propulsé par un Snapdragon 765G, une puce dédiée aux bonnes performances en jeu pour des smartphones milieu de gamme. À titre d’information, Fortnite propose de jouer en 45 fps (c’est personnellement la première fois que je vois ça sur ce jeu) avec des graphismes réglés sur une qualité « épique ». Je n’ai pas encore pu me faire une véritable opinion sur une partie, mais c’est prometteur.

Côté photo, on trouve donc quatre capteurs à l’arrière pour une expérience au niveau des téléphones haut de gamme si l’on en croit la marque :

un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,75)

un ultra grand-angle de 8 mégapixels, 119 degrés (f/2,25)

capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4)

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4)

Pour les selfies, le capteur principal possède une définition de 32 mégapixels (f/2,45) et se trouve accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, 105 degrés (f/2,45) pour les photos de groupe. Sur ce point, la marque promet des optimisations logicielles pour bien distinguer les différents visages pour ne pas les rendre flous et pour mieux éclairer les scènes obscures. Quant à l’autonomie, le OnePlus Nord est animé par une batterie de 4115 mAh livrée avec un chargeur rapide de 30 W. Pas de charge sans fil cela dit.

Enfin, n’oublions pas la compatibilité 5G du OnePlus Nord.

Prix et disponibilité du OnePlus Nord en France

Le OnePlus Nord va être officiellement vendu le 4 août prochain à deux tarifs en fonction des versions. Le modèle d’entrée embarquant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 399 euros quand la version supérieure 12/256 Go s’affiche à 499 euros.

À ce prix-là, on imagine qu’il sera confronté à un autre smartphone qui promet d’être très intéressant, le Google Pixel 4a. On ne sait pas encore quand ce dernier sera présenté officiellement, mais il y a très fort à parier que cela ne saurait tarder.

Le OnePlus Nord parait bien armé pour faire face à cette rude concurrence. Il a de grandes chances de connaitre un joli succès commercial, mais rien n’est jamais gagné d’avance.