OnePlus Nord officialisé : le smartphone qui ne veut pas être à l’Ouest

Après des semaines de teasing, le OnePlus Nord a enfin été officiellement dévoilé. Voici tout ce qu'il faut savoir au sujet de ce smartphone abordable qui souhaite proposer une expérience mémorable à ses utilisateurs.

« Mais tu es complètement à l’ouest, ma parole ! » Il n’est pas impossible d’entendre cette remarque cinglante après un commentaire ou une action fort peu pertinente. Le OnePlus Nord, s’il réussit sa mission, ne devrait jamais être sujet à ce genre de rabrouement humiliant. En effet, le smartphone tout juste officialisé souhaite répondre parfaitement aux attentes des utilisateurs désireux d’avoir un bon appareil à un prix abordable.

Design classique et écran AMOLED de 90 Hz

Le OnePlus est donc un téléphone avec un design plutôt classique comme nous l’indiquons dans notre prise en main dédiée. Son écran plat est doublement percé en haut à gauche tandis que la face arrière en verre arbore un quadruple module photo, lui aussi implémenté dans le coin supérieur gauche, mais dans le sens de la verticale. Le lecteur d’empreintes est positionné dans l’écran, tandis que l’on trouve un loquet Alert Slider sur la tranche gauche permettant de passer facilement du mode silencieux aux modes vibreur et sonnerie.

Attention, il n’y a pas de prise jack 3,5 mm, mais le port USB-C est bien évidemment présent en bas de l’appareil. Les dimensions du smartphone sont relativement contenues ( 158,3 × 73,3 x 8,2 mm), tandis que son poids est de 184 grammes.

En matière d’affichage, le OnePlus Nord n’a pas voulu faire trop de compromis et propose ainsi une dalle AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. N’ayez crainte : l’écran profite bel et bien d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Des promesses sur les performances et la photo

À l’intérieur du OnePlus Nord, on trouve un Snapdragon 765G dont l’une des promesses est d’offrir de grosses performances en jeu pour les appareils de milieu de gamme. Quant à la batterie, nous avons ici affaire à une capacité de 4115 mAh. Le téléphone est par ailleurs livré avec un chargeur rapide de 30 W et la marque indique que 30 minutes permettent de récupérer 70 % d’énergie.

Côté photo, le constructeur explique aussi avoir voulu apporter une expérience photo digne des modèles premium. Nous voici ainsi avec un capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels (f/1,75) à l’arrière. Il est épaulé d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25) avec un champ de vision à 119 degrés, d’un capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4) pour le mode portrait et d’un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4).

En façade, c’est un double appareil photo qui officie pour les selfies avec un capteur principal de 32 mégapixels (f/2,45) associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,45) au champ de vision de 105 degrés.

En ce qui concerna la connectivité, le OnePlus Nord est compatible avec le réseau 5G et peut accueillir jusqu’à deux nano SIM. Notez cependant qu’aucune extension de stockage via microSD n’est possible. Enfin, pour la partie logicielle, c’est évidemment la populaire interface OxygenOS basée sur Android 10 que nous retrouvons avec des

Prix et disponibilité du OnePlus Nord en France

Comptez 399 euros pour le OnePlus Nord équipé de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go. Il faut débourser 499 euros pour la version de 12/256 Go. Rendez-vous le 4 août prochain pour la commercialisation.

Deux coloris sont disponibles : bleu clair et gris.