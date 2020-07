Le succès du OnePlus Nord se jouera essentiellement au travers de l'engagement des fans de la marque. Nous avons pu discuter avec un responsable de OnePlus sur certaines particularités de ce futur smartphone abordable.

New Beginnings est le nom du documentaire axé sur la conception du OnePlus Nord. Ces deux mots signifient « nouveau départ » en français et sont au centre de la communication de OnePlus sur ce nouveau smartphone abordable que l’on attend pour la fin du mois de juillet. Pourtant, la firme insiste pour dire que ce produit « ne doit pas être considéré comme un retour aux sources ».

Pour aller plus loin

OnePlus Nord : nom officialisé et premier aperçu de la face avant dévoilé par la marque

En effet, la marque veut bien faire comprendre qu’il ne s’agit pas de revenir en arrière pour réappliquer la stratégie menée à l’époque du OnePlus One. À l’inverse, le OnePlus Nord a pour mission de montrer que le constructeur chinois va de l’avant et qu’il est assez légitime aujourd’hui sur le marché des smartphones pour diversifier son offre.

Nous avons pu discuter justement avec Akis Evangelidis, vice-président de OnePlus pour la France qui a activement participé au projet. Ce dernier a tenu à nous expliquer en quoi le OnePlus Nord revêt une importance toute particulière pour son entreprise.

Faire du OnePlus en se concentrant sur l’essentiel

« Au fur et à mesure des cinq dernières années, il y a eu une montée en gamme progressive [chez OnePlus] et on s’est construit une crédibilité », avance Akis Evangelidis. Et c’est justement cette crédibilité, cette expertise, que l’entreprise veut investir dans le OnePlus Nord. Notre interlocuteur précise ainsi que le savoir-faire acquis de la sorte va permettre au OnePlus Nord d’offrir une expérience utilisateur digne du secteur premium, mais dans un smartphone au prix bien plus alléchant.

Cette promesse se concentre notamment autour de l’interface OxygenOS. Le représentant de la marque parle de véritable « valeur ajoutée » et met en avant tout le soin qui a été apporté à cette expérience logicielle qui, avec le temps, s’est imposée comme l’une des principales force de OnePlus. Globalement, si l’on en croit les dires d’Akis Evangelidis, le OnePlus Nord va proposer « un software fluide et optimisé, une bonne expérience photo et une rigueur en termes de qualité du produit ».

De belles promesses donc, mais le responsable assure que lui-même et l’équipe d’une trentaine de personnes qui ont conçu le produit ont surtout voulu « se concentrer sur l’essentiel » pour les consommateurs. En d’autres termes, le OnePlus Nord ne va pas s’équiper de fonctionnalités gadget que la marque ne juge pas vraiment utiles.

À l’époque du OnePlus One par exemple, il y avait le Galaxy S6 qui embarquait un capteur de fréquence cardiaque. Ça ne nous paraissait pas être une valeur ajoutée très pertinente. Aujourd’hui, on retrouve cette course à la technologie qui ne répond pas forcément à un vrai besoin, comme les fonctionnalités de zoom qui vont toujours plus loin. Mais au final, on s’amuse deux ou trois fois avec, et c’est tout.

Le OnePlus Nord, lui, ne veut pas s’embarrasser avec tout ça et, au contraire, « cherche à comprendre les vrais besoins ».

Pas de retour aux sources, mais un hommage tout de même

Voilà un beau discours, mais encore faut-il qu’il séduise les consommateurs. Or, pour cela, OnePlus mise surtout sur sa communauté. « On a toujours misé sur le bouche-à-oreille », explique Akis Evangelidis. « Ce sont les personnes qui ont acheté les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro qui vont aller recommander le OnePlus Nord leurs parents, à leurs proches. Ce sont de véritables ambassadeurs de la marque OnePlus ». Et de rappeler que l’entreprise communique beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ne mène et ne mènera aucune grosse campagne marketing pour faire de la publicité.

Pour aller plus loin

« Une famille experte et enthousiaste » : le patron de OnePlus parle de sa communauté

On l’a dit, la firme ne tient pas à parler de retour aux sources pour ce OnePlus Nord, car le téléphone ne constitue pas la seule proposition de la marque sur le marché et représente même une extension de la gamme — en plus du haut de gamme, il y aura désormais un véritable milieu de gamme chez OnePlus. Toutefois, on peut clairement déceler, dans cette volonté de miser sur le bouche-à-oreille, une sorte d’hommage aux premières années qui avaient fait le succès du constructeur chinois porté par une communauté très active et engagée.

L’importance du OnePlus Nord

Nous touchons là à l’explication de l’importance du OnePlus Nord. Ce téléphone est censé permettre à OnePlus de montrer à quel point sa communauté est forte. Akis Evangelidis en est persuadé : ce sera grâce aux fans de la marque que ce smartphone abordable sera un succès commercial.

Si cela se concrétise bel et bien, OnePlus pourrait jouir d’une image premium dans l’esprit des consommateurs avec ses produits phares qui vont très certainement continuer de monter en gamme. Or, dans le même temps, le OnePlus Nord montrerait que les fans de la première heure souhaitant un bon téléphone à un bon prix, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, ne sont pas abandonnés. Investir durablement le secteur milieu de gamme devrait aussi être une stratégie payante pour augmenter significativement les volumes de ventes.

Et alors qu’on se demande comment la marque va cohabiter en Europe avec Oppo — propulsé par le même groupe –, OnePlus semble prêt à prouver qu’il a encore pleinement sa place sur le marché. Reste à savoir désormais comment sera accueilli le OnePlus Nord.