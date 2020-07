OnePlus Buds : le constructeur dévoile une partie de leur fiche technique

OnePlus a dévoilé dans un post sur son forum officiel certains éléments de la fiche technique de ses écouteurs true wireless. Au programme : une autonomie de sept heures (30 avec le boîtier de recharge) et une latence réduite pour les smartphones OnePlus.

Alors qu’on a pu avoir un aperçu du design des OnePlus Buds ce mardi, grâce à une vidéo du YouTubeur MKBHD avec Carl Pei, cofondateur de la marque, on en découvre désormais un peu plus sur leurs caractéristiques.

En effet, dans un post publié sur le forum de OnePlus ce mardi, Pete Lau, l’autre cofondateur de OnePlus, a dévoilé certains aspects de la fiche technique des OnePlus Buds. On peut ainsi y découvrir le principal point concernant l’autonomie des premiers écouteurs true wireless de la marque : leur autonomie. « OnePlus Buds, 30 heures d’expérience audio sans problème », indique ainsi une illustration. Sur cette même image, on peut également découvrir d’un peu plus près le design des écouteurs, cette fois en version noire et rouge. Signalons en effet que OnePlus va également lancer une version bleue, qu’on a pu apercevoir dans la vidéo de MKBHD.

Toujours dans le même post sur le forum de OnePlus, Pete Lau précise que les Buds ont été conçus « pour les rendre plus que confortables pour une écoute prolongée ». Pour ce faire, le cadre de la marque chinois explique avoir utilisé un design semi intra-auriculaire, un design qui devrait donc être similaire à celui des AirPods d’Apple ou des Huawei Freebuds 3. OnePlus précise également avoir affiné la forme des écouteurs pour qu’ils puissent être fixés confortablement dans l’oreille sans tomber.

Des écouteurs dotés d’une latence ultra-faible

Concernant l’autonomie, Pete Lau précise que les OnePlus Buds profitent d’une autonomie de sept heures avec les écouteurs seuls et trois recharges à l’aide du boîtier pour un total de 30 heures. Le dirigeant de la marque précise par ailleurs le poids des écouteurs, de 4,6 grammes, et du boîtier de recharge, de 36 grammes.

Enfin, dernier point abordé par OnePlus, le confort d’utilisation grâce au logiciel des écouteurs. Et sur ce point, la marque affirme que les écouteurs ont été conçus pour fonctionner de manière fluide avec les smartphones de toutes les marques, mais qu’ils profitent de quelques fonctionnalités pour les téléphones OnePlus :

Nous avons fait une série d’optimisations profondes pour nous assurer que les OnePlus Buds fonctionnent de manière aussi fluide que possible avec les téléphones OnePlus. Par exemple, lorsque vous êtes en mode jeu sur votre appareil OnePlus, les OnePlus Buds passent en mode ultra-faible latence, avec une fluidité proche de celle d’un casque filaire.

Il faut dire que la latence est encore le principal souci auquel sont confrontés les casques et écouteurs Bluetooth. Si les applications de streaming ou de vidéo parviennent à compenser cette latence, ce n’est pas toujours le cas des jeux mobiles.

Les OnePlus Buds devraient être présentés en même temps que le prochain smartphone milieu de gamme du constructeur, le OnePlus Nord, le 21 juillet prochain.