Le design du OnePlus Nord est dévoilé avant son annonce

Dans un interview accordé à MKBHD, Carl Pei évoque le OnePlus Nord et dévoile une partie de son design. On aperçoit également les Buds, les futurs écouteurs sans-fil de OnePlus.

Marques Brownlee, aussi connu sous le nom de MKBHD, a reçu dans son podcast le co-fondateur de OnePlus pour évoquer le prochain OnePlus Nord. Pendant près de 40 minutes, Marques Brownlee et Carl Pei ont parlé du prochain smartphone de OnePlus en évoquant le choix des composants et du design, et les conséquences sur le prix de vente. Pour OnePlus, cela a été aussi l’occasion de dévoiler l’arrière du design du prochain Nord.

OnePlus Nord et les décisions économiques

La vidéo liée au podcast est longue, mais elle vaut vraiment le détour. Carl Pei y évoque le coût des différents composants, comme le NFC par exemple, et le fait que OnePlus ait choisi d’économiser de l’argent en faisant l’impasse sur la résistance à l’eau IP sur le prochain Nord. On y découvre le design avec un trio de caméras arrière aux coins arrondis. Comme vous pouvez le voir, le Nord a finalement hérité en grande partie du même design du Realme X50 5G.

Vous remarquerez également les OnePlus Buds dans les oreilles de Carl Pei, des écouteurs bleu turquoise qui correspondent à un des coloris du OnePlus Nord.

Le OnePlus Nord sera annoncé le 21 juillet prochain lors d’un événement en ligne à suivre en direct via une application de réalité augmentée.