Prise en main des OnePlus Buds : des écouteurs sans fil confortables pour un rapport qualité/prix qui promet

Introduction

Nous avons pu prendre en main les écouteurs true wireless OnePlus Buds tout juste officialisés. Voici donc nos premières impressions sur ce produit qui mise notamment sur un bon rapport qualité/prix.

Les OnePlus Buds ont été présentés officiellement pendant l’événement dédié au OnePlus Nord. Ce sont les premiers écouteurs true wireless de la marque et nous tenions donc à vous faire part ici de nos premières impressions à leur sujet au travers d’une petite prise en main.

Fiche technique des OnePlus Buds

Modèle OnePlus Buds Format écouteurs-boutons Autonomie annoncée 20 heures Version du Bluetooth 5.0 Poids 46.4 grammes Assistant Vocal Google Assistant Fiche produit Voir le test

Des écouteurs confortables

Pour le moment, je n’ai pas encore utilisé très activement les OnePlus Buds. Depuis quelques jours, les écouteurs sans fil m’ont accompagné surtout dans mes déplacements en métro ou pour quelques courses rapides qui ne me prenaient qu’une petite dizaine de minutes. Il faudra donc évidemment voir ce qu’ils valent sur des usages plus prolongés. Toutefois, en me basant sur mon expérience actuelle avec ces embouts dans les oreilles, je les ai trouvés vraiment confortables et faciles à porter.

L’écouteur droit des OnePlus Buds // Source : Frandroid Les OnePlus Buds dans leur boîtier // Source : Frandroid

Attention, les OnePlus Buds n’innovent pas en matière de design. Ils ressemblent de très près à des AirPods d’Apple. Nous avons ici affaire à un format open-fit qui se pose par-dessus le conduit auditif. Les embouts ne sont pas tout à fait ronds et tiennent bien dans mes esgourdes. Ne reste plus qu’à assumer mon look dans la rue avec deux tiges sur chaque flanc de mon visage — chose peu évidente pour le pro-casque que je suis.

En résumé, c’est donc un design soigné et sans véritable défaut en matière de confort qui nippe les OnePlus Buds, mais ils ne sortent clairement pas du lot. À cela s’ajoute un petit boîtier de recharge et de rangement qui a la bonne idée de ne pas être trop encombrant (52,21 x 59,62 x 37,89 mm). Il se range facilement dans une poche digne de ce nom.

Ledit boîtier offre même un clap satisfaisant quand on le referme, bien que le bruit un peu trop sec à mon goût (je pinaille).

Un son correct… sans réduction active du bruit

Quid de la qualité audio ? Dans l’ensemble, les OnePlus Buds restituent correctement les morceaux joués. Le son m’a paru plutôt bien équilibré, même s’il semblait manquer un peu d’énergie sur les tonalités les plus basses et les plus aiguës. Il me faudra pousser le test un peu plus pour faire un retour complet. En fonction des musiques, j’ai aussi eu droit à quelques légères saturations lorsque le volume était poussé à fond. Mais pour leur prix, ces écouteurs m’ont quand même paru vraiment à la hauteur.

Les OnePlus Buds sont confortables // Source : Frandroid Les OnePlus Buds sont les premiers écouteurs true wireless de la marque // Source : Frandroid

Le vrai bémol est évidemment l’absence de réduction de bruit active. On entend vraiment tous les sons environnants, d’autant plus que, comme les OnePlus Buds ne sont pas intra-auriculaires, il n’y a pas non plus de filtrage passif. Ce sont donc de bons écouteurs sur lesquels il ne faudra toutefois pas compter pour vous couper du monde.

En toute simplicité, avec quelques coupures

Sinon, j’apprécie beaucoup la simplicité d’utilisation des OnePlus Buds. L’appairage Fast Pair se fait en quelques courtes secondes, il suffit d’appuyer de manière prolongée sur le petit bouton rond au dos du boîtier pour rendre les écouteurs visibles en Bluetooth et les connecter ensuite à votre smartphone. Pas besoin d’application.

Les écouteurs sont ensuite assez efficaces pour détecter quand ils sont positionnés dans l’oreille ou non. La musique s’interrompt rapidement dès que vous en retirez un et reprend aussitôt dès que vous le remettez en place. Vous avez aussi accès à une commande tactile : un double appui sur l’un des embouts permet de passer au morceau suivant. C’est malheureusement tout ce que vous pourrez faire, mais les OnePlus Buds sont censés recevoir une mise à jour pour une fonctionnalité sur l’appui long. Autre petit point noir : j’ai eu droit à quelques quatre ou cinq coupures en trois jours, mais il faudra que j’enquête davantage pour comprendre d’où elles viennent.

Quant à l’autonomie, jusqu’ici elle me paraît confortable, mais il faudra évidemment un test plus complet pour avoir un meilleur avis sur la question. OnePlus promet en tout cas jusqu’à 30 heures d’autonomie pour le boîtier (430 mAh) et les écouteurs (35 mAh pour chaque embout).

En outre, 10 minutes suffisent pour récupérer dix heures d’autonomie à en croire la marque qui annonce aussi qu’il faut 80 minutes de charge via le port USB-C du boîtier pour retrouver 100 % de batterie sur l’ensemble.

Prix et disponibilité des OnePlus Buds en France

Il faudra débourser 89 euros (prix conseillé) pour vous procurer les OnePlus Buds en France. Les écouteurs sont par ailleurs déjà disponibles à la vente en trois coloris : blanc, noir et bleu.