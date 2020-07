OnePlus Buds : les premiers écouteurs true wireless de la marque officiellement dévoilés

Les OnePlus Buds viennent d'être officialisés. Ce sont là les premiers écouteurs true wireless de la marque et ils misent surtout sur un bon rapport qualité/prix pour séduire les utilisateurs. On retient notamment un design très proche des AirPods et une recharge rapide qui promet beaucoup d'efficacité.

Nous avions déjà eu l’occasion de découvrir les OnePlus Buds au travers d’images dévoilées en avance sur le web. En outre, le constructeur lui-même avait confirmé l’existence de ces écouteurs true wireless, les premiers du genre pour la marque, et une partie de leur fiche technique avait même été présentée par la firme pour faire monter la sauce. Aujourd’hui, le produit a été officialisé.

Le style AirPods pour les OnePlus Buds

Clairement, ces OnePlus Buds cherchent surtout à proposer un bon rapport qualité/prix et pas forcément la meilleure expérience audio qui soit : ainsi vous n’aurez pas de réduction de bruit active. Les sons alentour seront simplement atténués pendant vos appels pour ne pas gêner votre interlocuteur. L’entreprise met tout de même en avant « un son riche, des voix claires et des basses profondes » et des haut-parleurs de 13,4 mm.

Au niveau du design, les écouteurs optent pour un format bouton — qu’on appelle aussi « open fit » –, et non intra-auriculaires. On notera au passage un look très inspiré des Apple AirPods de première génération.

Chaque embout mesure 18,81 x 16,13 x 37,89 mm et pèse 4,7 grammes. De son côté, le boîtier de rangement et de recharge opte pour un format tout en rondeur, plutôt compact (52,21 x 59,62 x 37,89 mm), qui pèse 37 grammes.

30 heures d’autonomie et charge rapide

L’endurance des OnePlus Buds et l’un des arguments avancés par la marque qui annonce quelques chiffres clés : sept heures d’autonomie sur l’écoute de musique et plus de quatre heures en appel. Au total, le boîtier et les écouteurs sont censés tenir jusqu’à 30 heures.

Or, c’est surtout sur la recharge que les promesses sont belles puisque le constructeur évoque une récupération de dix heures d’autonomie en seulement dix minutes de charge via le port USB-C — une charge complète du boîtier (430 mAh) et des écouteurs (35 mAh chacun) nécessitant 80 minutes. Aussi, la recharge sans fil n’est pas de la partie.

Les OnePlus Buds reposent sur le Bluetooth 5.0 et profitent d’une portée annoncée à 10 mètres. Les écouteurs true wireless sont compatibles avec Fast Pair et offrent une commande tactile permettant de passer à la musique suivante en tapant deux fois sur l’un des embouts. Une action sur l’appui long devrait aussi débarquer via une mise à jour logicielle.

Si les OnePlus Buds fonctionnent avec les smartphones de n’importe quelle marque, l’utilisateur devrait profiter de quelques optimisations s’il les appaire avec un smartphone OnePlus. Il jouira en effet d’une réduction de la latence audio sur les jeux vidéo grâce à un mode Fnatic.

Prix et disponibilité des OnePlus Buds en France

Les OnePlus Buds sont disponibles dès maintenant en France au prix officiel de 89 euros. Trois coloris sont disponibles : blanc, gris et bleu. Précisons que les écouteurs ont été présentés en même temps que le OnePlus Nord, le nouveau smartphone abordable de la marque que nous avons aussi pris en main.