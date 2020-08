Le Sony WH-1000XM4 est disponible, où l’acheter au meilleur prix

Le Sony WH-1000XM4 vient d'être annoncé et il déjà disponible à 380 euros. Suivez notre guide pour dégoter ce casque au meilleur prix.

Lors de la conférence de Sony ce jeudi 6 août, le Sony WH-1000XM4 a enfin été dévoilé en confirmant les caractéristiques techniques que l’on avait pu voir circuler sur Internet. Le successeur de l’excellent XM3 ne devrait pas énormément changer, il connaît toutefois quelques améliorations intéressantes.

Caractéristiques

À première vue, le nouveau XM4 ressemble beaucoup à son prédécesseur et c’est le cas. Le design est similaire et l’on retrouve deux oreillettes circum-aurales avec des surfaces tactiles de chaque côté. Les couleurs n’ont pas changé, on peut le retrouver en gris argenté et noir.

Du côté de la réduction de bruit, le Sony WH-1000XM3 était excellent si ce n’est le meilleur du marché. Le XM4 promet un rendu encore meilleur avec notamment une partie algorithme améliorée permettant de mieux annuler les bruits ambiants. Une nouveauté est au rendez-vous : c’est la fonctionnalité Speak-to-Chat. S’il fallait autrefois poser la main sur l’oreillette droite pour désactiver la réduction de bruit et baisser la musique, cela se fait désormais automatiquement. Concrètement, lorsque vous parlerez, le mode s’enclenchera directement afin que vous puissiez entendre la réponse de votre interlocuteur.

Une autre fonctionnalité intéressante fait son apparition, c’est la détection de port du casque. Concrètement, lorsque vous enlèverez le casque de votre tête, le WH-1000XM4 stoppera la musique. Elle reprendra une fois que vous remettrez votre casque.

Sony promet une qualité audio améliorée avec un processeur DSEE Extreme (contre un DSEE pour le XM3). Il devrait notamment pouvoir reconstruire avec plus de précision un son altéré par la compression pour profiter d’un rendu optimal. Par ailleurs, le constructeur propose désormais un son à 360 degrés avec ce casque. Pour cela, il faudra essayer avec des sources audio compatibles que l’on pourra retrouver sur les plateformes de streaming.

Le WH-1000XM4 s’équipe enfin du Bluetooth multipoint et s’aligne notamment avec le Bose Headphones 700. Autrement dit, on pourra connecter jusqu’à deux appareils simultanément, très pratique pour aller de votre ordinateur à votre smartphone sans passer dans les réglages par exemple.

L’application Sony Headphones Connect est compatible avec le M4. Elle permettra, comme pour son prédécesseur, de régler la réduction de bruit ou de profiter d’un égaliseur pour personnaliser le rendu sonore. Par ailleurs, le casque est toujours compatible avec Google Assistant et Alexa pour solliciter votre assistant vocal préféré plus facilement.

Enfin, l’autonomie annoncée par Sony est la même que sur le M3, soit environ 30 heures avec la réduction de bruit active en Bluetooth. La recharge rapide est quant à elle toujours au rendez-vous, on pourra regagner 5 heures d’écoutes en seulement 10 min de charge.

Où acheter ?

Le Sony WH-1000XM4 est disponible en deux coloris (noir et gris argenté) dès maintenant à 380 euros. Vous pouvez le retrouver chez plusieurs revendeurs au prix de vente conseillé.

Les meilleurs prix

Pour dénicher d’autres offres concernant le Sony WH-1000XM4, vous pouvez retrouver notre comparateur de prix ci-dessous.