L’enceinte connectée Marshall Stanmore II profite de 150 euros de réduction

Avec son enceinte Stanmore II, Marshall propose un excellent système sonore intégrant même l'assistant vocal Alexa ou Google Assistant. Vous pouvez vous procurez une enceinte connectée, au design toujours aussi iconique, avec une très bonne qualité sonore à 250 euros au lieu de 400.

SI vous voulez craquer pour une grosse enceinte connectée, la Marshall Stanmore II est une bonne option. Vous avez Alexa avec un supplément d’âme sous la forme du fameux design de Marshall et une excellente qualité sonore pour 150 euros de moins que son prix de départ chez Boulanger. Si vous préférez Google Assistant, il faudra vous rendre chez Darty qui propose cette version avec la même réduction.

Le design iconique de Marshall

La très bonne qualité audio

L’assistant Alexa d’intégré

L’enceinte connectée Marshall Stanmore II Alexa Voice est disponible à 249 euros chez Boulanger au lieu de 399.

La Stanmore II profite du design si iconique de Marshall qui s’inspire des amplis qui ont fait le succès de la marque et il est toujours aussi efficace. Marshall oblige, on retrouve la signature habituelle de la marque avec notamment de belles emphases sur les graves et un son puissant. Elle pourra sonoriser un grand salon sans aucun mal.

Mais la particularité de cette enceinte est évidemment l’intégration des assistants vocaux Alexa ou Google Assistant. Rappelons que l’assistant d’Amazon se distingue grâce aux skills téléchargeables pour de nombreuses fonctionnalités, parfois utiles, parfois amusantes.

Enfin, l’enceinte qui se connecte à l’assistant via Wi-Fi et à votre smartphone en Bluetooth. Elle n’oublie toutefois pas les utilisateurs de produits filaires en intégrant un port jack 3,5 mm et un port RCA Stereo pour pouvoir bancher une chaîne Hi-fi ou votre iPod sans aucun problème !

