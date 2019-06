Le Mi Band 4 est disponible sur le marché, vous avez été déjà quelques uns à le recevoir. Voici un bon plan pour ce bracelet connecté, moins de 30 euros quand on le trouve à environ 35 euros habituellement.

Le Xiaomi Mi Band 4 a été dévoilé lors d’un événement spécial en Chine début juin. Contrairement au Mi Band 3, déjà excellent, qui offrait un écran OLED de 0,78 pouce avec une définition de 80 x 128 pixels, le nouveau Mi Band 4 propose un écran couleur AMOLED de 0,95 pouce avec une définition de 120 x 240 pixels.

Cet écran est toujours tactile, avec 77 thèmes différents, ainsi qu’un microphone intégré pour activer les commandes vocales (et le contrôle des appareils compatibles) et un accéléromètre à six axes pour améliorer la précision du suivi.

Il intègre évidemment des modes spéciaux pour la course à pied et le vélo, une protection imperméable jusqu’à 5 ATM (environ 50 mètres) et la possibilité d’identifier différents mouvements de nage, tels que la brasse, le dos, le papillon… Pour les nageurs qui veulent des mesures avancées, il y a aussi un support du score SWOLF (contraction de « Swim Golf »).

On retrouve également toutes fonctionnalités de la génération précédente, comme les notifications et le contrôle de la musique. On peut également compter sur 20 jours d’autonomie et une compatibilité avec Android et l’iPhone. Il faudra utiliser l’application Mi Fit.

Mi Fit Télécharger gratuitement

Suivez vos pas et toutes vos activités sportives

Evaluez la qualité de votre sommeil

Nous avons eu la possibilité de la prendre en main, elle devrait être testée courant juillet.

Ce qu’il faut retenir

Super autonomie : 20 jours

Très complet en fonctions : notifications et suivi de l’activité

Compatible Android et iPhone

Elle est disponible chez Gearbest, elle prendra donc environ 2 à 3 semaines à arriver chez vous mais elle fonctionnera comme les modèles que l’on trouve en France. Grâce au code GBXMSH3149 (à rentrer au moment du paiement), vous pourrez l’acheter pour 28,26 euros frais de port compris.

Retrouvez le Xiaomi Mi Band 4 à 28,26 euros sur Gearbest

